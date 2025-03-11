Hastanelik Oldu: Ailesiyle Bali Tatiline Çıkan Melek Mosso'nun Başına Gelmeyen Kalmadı!
Hastanelik Oldu: Ailesiyle Bali Tatiline Çıkan Melek Mosso'nun Başına Gelmeyen Kalmadı!
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Sri Lanka ve Bali tatiline çıkan Melek Mosso, paylaşımlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Önce vücudunda oluşan kabarıklıkları paylaşan ve alerjik bünyesinden dert yanan Melek Mosso, sonra da hastanelik olduğunu duyurdu.
Bali belly hastalığı kaptığını ve alerjisinin tetiklendiğini açıklayan Melek Mosso neler yaşamış, gelin beraber görelim!
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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.
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Eşi demişken biraz da Serkan Sağdıç'ın kulaklarını çınlatalım!
Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde ilk durak Sri Lanka, ikinci durak Bali olmak üzere ailesiyle tatile çıktı.
Melek Mosso, geçtiğimiz saatlerde alerjik bünyesinin Bali'ye hiç adapte olamadığını vücudundaki kabarıklıkları göstererek açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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