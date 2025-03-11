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Hastanelik Oldu: Ailesiyle Bali Tatiline Çıkan Melek Mosso'nun Başına Gelmeyen Kalmadı!

Hastanelik Oldu: Ailesiyle Bali Tatiline Çıkan Melek Mosso'nun Başına Gelmeyen Kalmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 14:51

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Sri Lanka ve Bali tatiline çıkan Melek Mosso, paylaşımlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Önce vücudunda oluşan kabarıklıkları paylaşan ve alerjik bünyesinden dert yanan Melek Mosso, sonra da hastanelik olduğunu duyurdu. 

Bali belly hastalığı kaptığını ve alerjisinin tetiklendiğini açıklayan Melek Mosso neler yaşamış, gelin beraber görelim!

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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem"ine yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.

Zaman içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen şarkıcı, şarkılarının yanı sıra zaman içerisinde bariz bir şekilde değişen görünümüyle gözleri üzerine çekti. Melek Mosso'nun hangi estetikleri yaptığı merak edilirken, ilk açıklama da geçtiğimiz aylarda kendisinden gelmişti. 

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Melek Mosso, Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, popo estetiği yaptırdım. Üst dudağımda ve çenemin ucunda dolgu var. Bu arada bir sürü kazık yedim. Birkaç güzellik merkezi beni bir kazıkladı” itirafında bulunmuştu. Hatta eşinin yüzüne müdahale etmesine izin vermediğini de söylemişti.

Eşi demişken biraz da Serkan Sağdıç'ın kulaklarını çınlatalım!

Eşi demişken biraz da Serkan Sağdıç'ın kulaklarını çınlatalım!

Melek Mosso, oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç'la 2023 senesinin Ekim ayında dünyaevine girmişti hatırlarsanız. Oldukça sade bir düğünle evlenen ikili, düğün çıkışı da Melek Mosso'nun konserinde almıştı soluğu.

Kimileri çiftimizi pek yakıştırırken, kimileri de oldukça hadsiz yorumlarda bulunarak Melek Mosso'nun canını sıkmıştı bir dönem. O günler geride kaldı, çiftimizin keyfi de gayet yerinde gözüküyordu ki bir ayrılık iddiası patladı. 

Birbirini Instagram'da takipten çıkan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, dedikodular baş verdikten birkaç gün sonra her evlilikte olabilecek bir tartışma yaşadıklarını ve bu sebeple birbirlerini takipten çıktıklarını açıklamışlardı. Böylece ortada herhangi bir boşanma durumu olmadığı da ilk ağızdan tescillenmişti.

Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde ilk durak Sri Lanka, ikinci durak Bali olmak üzere ailesiyle tatile çıktı.

Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde ilk durak Sri Lanka, ikinci durak Bali olmak üzere ailesiyle tatile çıktı.

Son birkaç gündür düzenli olarak gezdiği yerleri ve yeni deneyimlerini paylaşan Melek Mosso hayatının tatilini yaşıyor gibi gözüküyordu. 

Tek başına verdiği pozlar bir yana dursun, annesi, babası ve kardeşleriyle verdiği pozlar da büyük beğeni toplarken eşi Serkan Sağdıç'ın nerede olduğu yeniden merak konusu olmuştu.

Melek Mosso, geçtiğimiz saatlerde alerjik bünyesinin Bali'ye hiç adapte olamadığını vücudundaki kabarıklıkları göstererek açıkladı.

Melek Mosso, geçtiğimiz saatlerde alerjik bünyesinin Bali'ye hiç adapte olamadığını vücudundaki kabarıklıkları göstererek açıkladı.

Paylaşımlarıyla sevenlerini korkutan Melek Mosso, 'Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter; halıflex vs. olan odada uyuyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. peki benim gibi alerjik olanlar ne yapıyor? Daha iyi çözümleri olanlar lütfen paylaşsın' notunu düştü.

Birkaç saat sonra ise hastanelik olduğunu, hem alerji hem de 'Bali belly' olduğunu duyurdu. 

'Bali Belly nedir?' dediğinizi duyar gibiyiz; 'Bali Belly' halk arasında kullanılan bir terimmiş ve genellikle bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonların yol açtığı mide ve bağırsak rahatsızlığını tanımlıyormuş. Özellikle Bali gibi hijyen standartlarının farklılık gösterebileceği tropikal bölgelerde de daha yaygın oluyormuş. 

Ne diyelim! Gelmiş geçmiş olsun da Melek Mosso'nun tatili zehir olmasın umarız!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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