Hastanelik Oldu: Ailesiyle Bali Tatiline Çıkan Melek Mosso'nun Başına Gelmeyen Kalmadı!

Paylaşımlarıyla sevenlerini korkutan Melek Mosso, 'Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter; halıflex vs. olan odada uyuyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. peki benim gibi alerjik olanlar ne yapıyor? Daha iyi çözümleri olanlar lütfen paylaşsın' notunu düştü.

Birkaç saat sonra ise hastanelik olduğunu, hem alerji hem de 'Bali belly' olduğunu duyurdu.

'Bali Belly nedir?' dediğinizi duyar gibiyiz; 'Bali Belly' halk arasında kullanılan bir terimmiş ve genellikle bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonların yol açtığı mide ve bağırsak rahatsızlığını tanımlıyormuş. Özellikle Bali gibi hijyen standartlarının farklılık gösterebileceği tropikal bölgelerde de daha yaygın oluyormuş.

Ne diyelim! Gelmiş geçmiş olsun da Melek Mosso'nun tatili zehir olmasın umarız!