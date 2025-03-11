Aşka Tövbe Etti: Danla Bilic'den "Erkekleri Ne Yapacağız?" Diyen Takipçisine Bomba Cevap!
Aşka Tövbe Etti: Danla Bilic'den "Erkekleri Ne Yapacağız?" Diyen Takipçisine Bomba Cevap!
Özellikle son zamanlarda oldukça çalkantılı bir aşk hayatına sahip olan Danla Bilic'in en son Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
İddia o kadar dallanıp budaklandı ki konuya Emirhan Topçu'nun annesi bile dahil olmuştu... Aşkı yalanlayan Danla Bilic, bu sefer de bir takipçisinin 'Erkekleri ne yapıyoruz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu! Buyurun, sütten ağzı defalarca yanan Danla Bilic ne demiş beraber görelim.
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Seneler önce YouTube'da çektiği samimi makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, zaman içerisinde kariyer basamaklarını bir bir tırmandı.
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Özel hayatına döndüğümüzde ise bekar olduğunu düşünüyorduk. Yine hızlı başlayıp hızlı biten bir şeyler yaşanmıştı çünkü...
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap yapan Danla Bilic, aşk sorusuna bir kez daha cevap verdi. Üstelik bu sefer hiç olmadığı kadar netti! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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