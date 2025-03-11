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Aşka Tövbe Etti: Danla Bilic'den "Erkekleri Ne Yapacağız?" Diyen Takipçisine Bomba Cevap!

Aşka Tövbe Etti: Danla Bilic'den "Erkekleri Ne Yapacağız?" Diyen Takipçisine Bomba Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 12:04

Özellikle son zamanlarda oldukça çalkantılı bir aşk hayatına sahip olan Danla Bilic'in en son Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. 

İddia o kadar dallanıp budaklandı ki konuya Emirhan Topçu'nun annesi bile dahil olmuştu... Aşkı yalanlayan Danla Bilic, bu sefer de bir takipçisinin 'Erkekleri ne yapıyoruz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu! Buyurun, sütten ağzı defalarca yanan Danla Bilic ne demiş beraber görelim.

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Seneler önce YouTube'da çektiği samimi makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, zaman içerisinde kariyer basamaklarını bir bir tırmandı.

Seneler önce YouTube'da çektiği samimi makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, zaman içerisinde kariyer basamaklarını bir bir tırmandı.

Ülkeye 'sosyal medya fenomeni' konseptini ilk tanıtanlardan biri olan Danla Bilic, değişimi, dobra açıklamaları ve hareketleriyle tüm gözleri üzerine toplamayı başardı. 

Bir süredir YouTube arasında olan Bilic, geçtiğimiz haftalarda DanlaCast programıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. En son 'favori ex aşkı' Çakal'ı ağırlayan Danla Bilic'in şu ana dek yayınladığı bölümlerin hepsi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Özel hayatına döndüğümüzde ise bekar olduğunu düşünüyorduk. Yine hızlı başlayıp hızlı biten bir şeyler yaşanmıştı çünkü...

Özel hayatına döndüğümüzde ise bekar olduğunu düşünüyorduk. Yine hızlı başlayıp hızlı biten bir şeyler yaşanmıştı çünkü...

Bir süre önce biniciliğe sarıp kendi atını satın alan Danla Bilic'in beyaz atlı prensini kulüpte bulduğunu öğrenmiştik. Jokey Berk Çetin ile yeni bir aşka başlayan ve çok göz önünde olmasa da birkaç pozunu görebildiğimiz Danla Bilic, yakın zamanda o aşka da son verdi. 

Hemen ardından çıkan yeni aşk dedikoduları ise doğal olarak, 'Bu ne hız?' dedirtmişti kimilerine... 

Çok inandırıcı gelmemişti fakat havaalanında Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla görüntülenen Danla Bilic'in aşk dedikoduları gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından servis edilmişti.  Konu o kadar dallanıp budaklandı ki meseleye Emirhan Topçu'nun annesi bile dahil olmuştu. Danla aşk olmadığını net bir şekilde dile getirmiş, 'Beni artık trendlerden düşürün' çıkışında bulunmuştu ve konu da böylece kapanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap yapan Danla Bilic, aşk sorusuna bir kez daha cevap verdi. Üstelik bu sefer hiç olmadığı kadar netti! 😂

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap yapan Danla Bilic, aşk sorusuna bir kez daha cevap verdi. Üstelik bu sefer hiç olmadığı kadar netti! 😂

'Nasılsın? Erkekleri ne yapacağız? Biri var mı?' diyerek üç soru birden yönelten takipçisine cevap vermeye karar veren Danla Bilic, uzunca bir süre kimsecikleri hayatına almayacağını belirtti. 

'Kimse yok baya da olmayacak. Aşktan gözüm dönene kadar tüm erkekler bacımdır' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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