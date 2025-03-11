Aşka Tövbe Etti: Danla Bilic'den "Erkekleri Ne Yapacağız?" Diyen Takipçisine Bomba Cevap!

Bir süre önce biniciliğe sarıp kendi atını satın alan Danla Bilic'in beyaz atlı prensini kulüpte bulduğunu öğrenmiştik. Jokey Berk Çetin ile yeni bir aşka başlayan ve çok göz önünde olmasa da birkaç pozunu görebildiğimiz Danla Bilic, yakın zamanda o aşka da son verdi.

Hemen ardından çıkan yeni aşk dedikoduları ise doğal olarak, 'Bu ne hız?' dedirtmişti kimilerine...

Çok inandırıcı gelmemişti fakat havaalanında Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla görüntülenen Danla Bilic'in aşk dedikoduları gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından servis edilmişti. Konu o kadar dallanıp budaklandı ki meseleye Emirhan Topçu'nun annesi bile dahil olmuştu. Danla aşk olmadığını net bir şekilde dile getirmiş, 'Beni artık trendlerden düşürün' çıkışında bulunmuştu ve konu da böylece kapanmıştı.