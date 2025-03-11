Sağlığı Merak Edilen Müjdat Gezen Ne Kullandığını "Yazacaklarımdan Ben Sorumlu Değilim" Diyerek Açıkladı!

Birbirinden ünlü isimleri, öğrencilerini ve ustalarını konuk eden Müjdat Gezen, her bölümde oldukça kaliteli sohbetler ediyor ve hepimizi de geçmişe götürerek hocalık yapıyor! Bugüne dek Melek Baykal, Nilgün Belgün, Türkan Şoray, İlber Ortaylı ve Perran Kutman gibi kıymetli isimleri ve nicelerini ağırlayan Müjdat Gezen'in babacan sohbetlerini kulak kabartarak dinliyor, efsanelerin arasındaki sohbete de bayılıyoruz!

Fakat belki denk gelmişsinizdir, Müjdat Gezen'in bir süredir sağlık sorunlarıyla cebelleştiği konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz aylarda da ne yazık ki vefat ettiği yönünde haberler bir anda yayılmış, hepimizi korkutmuştu.