Sağlığı Merak Edilen Müjdat Gezen Ne Kullandığını "Yazacaklarımdan Ben Sorumlu Değilim" Diyerek Açıkladı!
Sağlığı Merak Edilen Müjdat Gezen Ne Kullandığını "Yazacaklarımdan Ben Sorumlu Değilim" Diyerek Açıkladı!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
Aylardır sağlık durumu merak edilen, safra kesesi ameliyatını olduğunu öğrendiğimiz tiyatronun usta ve kıymetli ismi Müjdat Gezen, sağlığıyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet'teki 'Celal abi' başlıklı köşe yazısında yaptı.
Birkaç ay önce hakkında ölüm haberleri çıkan Müjdat Gezen, doktorunun kendisini antidepresana başlattığını itiraf etti, bir küçük de önlem aldı; 'Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim' dedi. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Tiyatronun efsane isimlerinden ünlü oyuncu Müjdat Gezen, şimdilerde YouTube'da "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli bir program yapıyor.
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Geçtiğimiz gün Cumhuriyet köşe yazısında "Celal abi" başlıklı bir yazı kaleme alan Müjdat Gezen, sağlık durumuyla ilgili de konuştu.
Doktorunun kendisine "antidepresan" yazdığını söyleyen Müjdat Gezen, "Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek antidepresana sığındı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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