onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sağlığı Merak Edilen Müjdat Gezen Ne Kullandığını "Yazacaklarımdan Ben Sorumlu Değilim" Diyerek Açıkladı!

Sağlığı Merak Edilen Müjdat Gezen Ne Kullandığını "Yazacaklarımdan Ben Sorumlu Değilim" Diyerek Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2025 - 10:13

Aylardır sağlık durumu merak edilen, safra kesesi ameliyatını olduğunu öğrendiğimiz tiyatronun usta ve kıymetli ismi Müjdat Gezen, sağlığıyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet'teki 'Celal abi' başlıklı köşe yazısında yaptı. 

Birkaç ay önce hakkında ölüm haberleri çıkan Müjdat Gezen, doktorunun kendisini antidepresana başlattığını itiraf etti, bir küçük de önlem aldı; 'Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim' dedi. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tiyatronun efsane isimlerinden ünlü oyuncu Müjdat Gezen, şimdilerde YouTube'da "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli bir program yapıyor.

Tiyatronun efsane isimlerinden ünlü oyuncu Müjdat Gezen, şimdilerde YouTube'da "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli bir program yapıyor.

Birbirinden ünlü isimleri, öğrencilerini ve ustalarını konuk eden Müjdat Gezen, her bölümde oldukça kaliteli sohbetler ediyor ve hepimizi de geçmişe götürerek hocalık yapıyor! Bugüne dek Melek Baykal, Nilgün Belgün, Türkan Şoray, İlber Ortaylı ve Perran Kutman gibi kıymetli isimleri ve nicelerini ağırlayan Müjdat Gezen'in babacan sohbetlerini kulak kabartarak dinliyor, efsanelerin arasındaki sohbete de bayılıyoruz!

Fakat belki denk gelmişsinizdir, Müjdat Gezen'in bir süredir sağlık sorunlarıyla cebelleştiği konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz aylarda da ne yazık ki vefat ettiği yönünde haberler bir anda yayılmış, hepimizi korkutmuştu.

Konuyla ilgili açıklama ise yakın dostu Uğur Dündar'dan gelmişti. Ölüm iddiasına ateş püsküren Dündar, Gezen'in safra kesesi ameliyatı olduğunu ve iyi olduğunu vurgulamıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün Cumhuriyet köşe yazısında "Celal abi" başlıklı bir yazı kaleme alan Müjdat Gezen, sağlık durumuyla ilgili de konuştu.

Geçtiğimiz gün Cumhuriyet köşe yazısında "Celal abi" başlıklı bir yazı kaleme alan Müjdat Gezen, sağlık durumuyla ilgili de konuştu.

İki ay önce ölüm haberleri sebebiyle sinirleri bozulan yakın dostu Uğur Dündar kendisine ulaştığında, 'Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum.' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum.' açıklamasında bulunan Müjdat Gezen, bu sefer durumunun o kadar parlak olmadığını ama keyfinin yerinde olduğunu belirtti. Bir de önlem aldı!

Doktorunun kendisine "antidepresan" yazdığını söyleyen Müjdat Gezen, "Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek antidepresana sığındı.

Doktorunun kendisine "antidepresan" yazdığını söyleyen Müjdat Gezen, "Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim" diyerek antidepresana sığındı.

'Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni. 

Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Doktorum Erkan Kaya her gün telefon etti. Onca işi arasında benim bireysel tedavime sahip çıktı. Bunu hiç unutmayacağım.   

Şimdi, başta söylediğim gibi bu yeni ilaçlar bünyemde tuhaf tuhaf şeylere yol açarsa yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır. Bu yaştan sonra kızamık veya kabakulak olmayı beklemiyorum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin. Siz benim kıymetlilerimsiniz. Okurlarım, seyircilerim... Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık iyi olunca gerisi kolaylaşıyor' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın