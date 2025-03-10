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Kocasını Doğurmuş: Aslı Enver'in Bornozlu Kızı Elay Babasının Kopyası Olma Yolunda Sağlam Adımlarla İlerliyor!

Kocasını Doğurmuş: Aslı Enver'in Bornozlu Kızı Elay Babasının Kopyası Olma Yolunda Sağlam Adımlarla İlerliyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 13:30

2023 yılında kucağına aldığı ilk kızı Elay'ın fotoğraflarını paylaştığı ilk günden beri imrenilerek takip edilen Aslı Enver, uzun bir aranın ardından yeniden Elay'ın pozlarına sık sık yer vermeye başladı!

Dünyalar güzeli biblo Elay'ın 8 Mart'ta paylaşılan elinde çiçek buketli fotoğrafı yayıldıkça Elay'ın gün geçtikçe babasına benzediğine ve hatta kopyası haline geldiğine kanaat getirildi. 

Buyurun, hem o pozu yeniden beraber inceleyelim hem de kimler ne demiş onu görelim!

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Kavak Yelleri'ndeki asi ama bir o kadar da yufka yürekli Mine karakterine hayat verdiği dönem gönlümüzde taht kuran Aslı Enver bir süredir ekranlardan uzak!

Kavak Yelleri'ndeki asi ama bir o kadar da yufka yürekli Mine karakterine hayat verdiği dönem gönlümüzde taht kuran Aslı Enver bir süredir ekranlardan uzak!

Peş peşe hepsinde onu izlemekten keyif aldığımız projelerle hayatına devam ederken aradığı ve çok istediği aşkı Berkin Gökbudak'ta bulan ünlü oyuncu 2022 yılında sade fakat masal gibi bir düğünle evlenmişti! 2016 yılında beraberliğe başlayan ve çok da yakıştırılan çiftin evlilik hamlesi sevenlerini epey sevindirmişti, çünkü malum aşktan sonra Aslı Enver'in kurmayı çok istediği aileyi kuracağı günlerin gelmesi takipçilerinin sürekli dile getirdiği bir meseleydi.

Hepimizin beklediği üzere evlendikten kısacık bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Aslı Enver, müjdeleri peş peşe verirken biraz gözlerden uzak yaşayacağının da sinyallerini veriyordu.

Hepimizin beklediği üzere evlendikten kısacık bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Aslı Enver, müjdeleri peş peşe verirken biraz gözlerden uzak yaşayacağının da sinyallerini veriyordu.

4 Temmuz 2023'te kızı Elay'a kavuşan Aslı Enver, ilk 6 ay kızını kimselere göstermedi. Hepimizi de koca bir merak sarmıştı! Elay'ı gördüğümüz ilk anda ise resmen erimiştik! Dünya güzeli, biblo gibi bir bebek olan Elay'ın kısa süre içerisinde kendisine ait bir takipçi kitlesi bile oluştu! Bir dönem kızının şeker mi şeker hallerini peş peşe paylaşan Aslı Enver, uzun bir aranın ardından Elay'la geri dönmüştü Instagram'a. 

Küçük gezgin hallerini yeni izlediğimiz Elay'dan 8 Mart'ta da elinde bir buket çiçekle poz geldi!

Aslı Enver'in hikayesinde paylaştığı bornozlu Elay fotoğrafı görenin kalbini eritirken, fotoğraf biraz daha oturmaya başladıkça minik kızın babasına benzerliği dikkat çekmeye başladı.

Aslı Enver'in hikayesinde paylaştığı bornozlu Elay fotoğrafı görenin kalbini eritirken, fotoğraf biraz daha oturmaya başladıkça minik kızın babasına benzerliği dikkat çekmeye başladı.

Başlarda minik Elay'ın annesine mi yoksa babasına mı benzediği hakkında büyük kararsızlıklar yaşanıyordu. Hatta Aslı Enver'in eşiyle çocukluk fotoğraflarını koyup sunduğu ankette bile sonuç yüzde 50-50 çıkmıştı. Elay'In annesine benzediğine kanaat getiren kesim de oldukça kararlıydı. 

Fakat yukarıda gördüğünüz fotoğraf, 'Bebek anneye benziyor' diyenlere bile pes ettirdi! Elay'ın gün geçtikçe babasının kopyası oluyor olması ise Aslı Enver'in kocasına duyduğu büyük aşka bağlandı!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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