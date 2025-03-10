Kocasını Doğurmuş: Aslı Enver'in Bornozlu Kızı Elay Babasının Kopyası Olma Yolunda Sağlam Adımlarla İlerliyor!
Kocasını Doğurmuş: Aslı Enver'in Bornozlu Kızı Elay Babasının Kopyası Olma Yolunda Sağlam Adımlarla İlerliyor!
2023 yılında kucağına aldığı ilk kızı Elay'ın fotoğraflarını paylaştığı ilk günden beri imrenilerek takip edilen Aslı Enver, uzun bir aranın ardından yeniden Elay'ın pozlarına sık sık yer vermeye başladı!
Dünyalar güzeli biblo Elay'ın 8 Mart'ta paylaşılan elinde çiçek buketli fotoğrafı yayıldıkça Elay'ın gün geçtikçe babasına benzediğine ve hatta kopyası haline geldiğine kanaat getirildi.
Buyurun, hem o pozu yeniden beraber inceleyelim hem de kimler ne demiş onu görelim!
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Kavak Yelleri'ndeki asi ama bir o kadar da yufka yürekli Mine karakterine hayat verdiği dönem gönlümüzde taht kuran Aslı Enver bir süredir ekranlardan uzak!
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Hepimizin beklediği üzere evlendikten kısacık bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Aslı Enver, müjdeleri peş peşe verirken biraz gözlerden uzak yaşayacağının da sinyallerini veriyordu.
Aslı Enver'in hikayesinde paylaştığı bornozlu Elay fotoğrafı görenin kalbini eritirken, fotoğraf biraz daha oturmaya başladıkça minik kızın babasına benzerliği dikkat çekmeye başladı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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