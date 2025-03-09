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Empatiden Kırılan Ezgi Mola'nın Oğlunun Oyuncaklarına Gösterdiği Hassasiyeti Duyunca "Yok Artık" Diyeceksiniz!

Empatiden Kırılan Ezgi Mola'nın Oğlunun Oyuncaklarına Gösterdiği Hassasiyeti Duyunca "Yok Artık" Diyeceksiniz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2025 - 00:22

Şimdilerde Başka Bir Gün dizisiyle ana akımda, Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı İbrahim Selim'e konuk oldu.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğu bölüm yayınlanır yayınlanmaz tüm gözleri üzerine çeken Ezgi Mola'nın oğlu Can'ın oyuncaklarıyla verdiği savaş hem güldürdü, hem de 'Yok artık' dedirtti! Gelin, detaylara beraber bakalım!

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Şimdilerde ana akımda "Başka Bir Gün" dizisiyle izlediğimiz, Disney'de ise "Başka Bir Sen" filmiyle öne çıkan Ezgi Mola, son birkaç ayın en popüler isimlerinden.

Şimdilerde ana akımda "Başka Bir Gün" dizisiyle izlediğimiz, Disney'de ise "Başka Bir Sen" filmiyle öne çıkan Ezgi Mola, son birkaç ayın en popüler isimlerinden.

İki sene önce iş insanı Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, bir süreliğine kariyerine ara vermiş, evlilikten hemen sonra hamile olduğunu duyurmuştu! 

Hamilelik süreci boyunca dünya tatlısı açıklamaları ve pozlarıyla gündeme oturan ünlü oyuncu, aynı sene 23 Kasım'da ilk bebeğine kavuşmuştu.

Ezgi Mola, Can adını verdikleri oğullarına daha ilk günden deliler gibi aşık oldu!

Ezgi Mola, Can adını verdikleri oğullarına daha ilk günden deliler gibi aşık oldu!

Can hayatına girdikten sonra her şeyin değiştiğini birçok kez dile getiren Ezgi Mola, minik oğlunun ilk 6 hatta belki 8 ayını koynundan hiç çıkarmadan geçirdi. Can'ın yüzünü hiç göremedik ama bir ara evde sıkıntıdan Instagram filtrelerine saran Ezgi Mola, oğlunun yüzüne de filtre uygulayarak eğlendiği anlarla sevenlerini resmen mest etmişti! 

Can biraz büyüyünce 'Artık sete dönme vaktidir' diyen Ezgi Mola, 30 Ocak'ta Salih Bademci ile beraber başrolünde yer aldığı Başka Bir Gün ile ekranlara geri döndü! Dizi epey tuttu, seyirci Başka Bir Gün'ün hikayesini çok beğendi, aynı zamanda Ezgi Mola'yı ne kadar özlediğinin de farkına vardı!

Dizinin reytingleri tıkırında gittiğinden keyfi de gayet yerinde olan Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'nin yeni bölümünün konuğu oldu.

Dizinin reytingleri tıkırında gittiğinden keyfi de gayet yerinde olan Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'nin yeni bölümünün konuğu oldu.

Yukarıdaki fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bölüm boyunca kahkahalar stüdyoda yankılandı. Ezgi Mola'nın konuk olduğu programı daha çok konuşacağımız belli fakat müsaadenizle sosyal medyaya düşüp de ilgi çeken ilk kısıma götürmek istiyoruz sizi! 

Her şey, İbrahim Selim'in 'Fazlasıyla empat olduğunu düşünüyoruz biz ekipçe. 'Ben artık bu konuda empati yapmayı bıraktım dediğin bir şey var mı?' sorusunu yöneltmesiyle başladı! Her şey hakkında empati yapmaktan çok yorulduğunu belirten Ezgi Mola, 'Çok saçma bir şey söyleyeceğim biliyorum ama daha dün bile yaptım bunu yani' diyerek bombayı patlattı!

Can'ın oyuncaklarını topladığı sırada kolu bükük duran Mickey Mouse'a üzüldüğünü söyleyen Ezgi Mola'nın oğlunun oyuncaklarına gösterdiği ekstra hassasiyet güldürdü!

Yalnız olmadığı da hemen ortaya çıktı üstelik! Buyurun, sosyal medya kullanıcıları durumu nasıl yorumlamış beraber görelim... 😂

Yalnız olmadığı da hemen ortaya çıktı üstelik! Buyurun, sosyal medya kullanıcıları durumu nasıl yorumlamış beraber görelim... 😂
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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