Empatiden Kırılan Ezgi Mola'nın Oğlunun Oyuncaklarına Gösterdiği Hassasiyeti Duyunca "Yok Artık" Diyeceksiniz!

Can hayatına girdikten sonra her şeyin değiştiğini birçok kez dile getiren Ezgi Mola, minik oğlunun ilk 6 hatta belki 8 ayını koynundan hiç çıkarmadan geçirdi. Can'ın yüzünü hiç göremedik ama bir ara evde sıkıntıdan Instagram filtrelerine saran Ezgi Mola, oğlunun yüzüne de filtre uygulayarak eğlendiği anlarla sevenlerini resmen mest etmişti!

Can biraz büyüyünce 'Artık sete dönme vaktidir' diyen Ezgi Mola, 30 Ocak'ta Salih Bademci ile beraber başrolünde yer aldığı Başka Bir Gün ile ekranlara geri döndü! Dizi epey tuttu, seyirci Başka Bir Gün'ün hikayesini çok beğendi, aynı zamanda Ezgi Mola'yı ne kadar özlediğinin de farkına vardı!