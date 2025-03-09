Empatiden Kırılan Ezgi Mola'nın Oğlunun Oyuncaklarına Gösterdiği Hassasiyeti Duyunca "Yok Artık" Diyeceksiniz!
Empatiden Kırılan Ezgi Mola'nın Oğlunun Oyuncaklarına Gösterdiği Hassasiyeti Duyunca "Yok Artık" Diyeceksiniz!
Şimdilerde Başka Bir Gün dizisiyle ana akımda, Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde yakın arkadaşı İbrahim Selim'e konuk oldu.
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğu bölüm yayınlanır yayınlanmaz tüm gözleri üzerine çeken Ezgi Mola'nın oğlu Can'ın oyuncaklarıyla verdiği savaş hem güldürdü, hem de 'Yok artık' dedirtti! Gelin, detaylara beraber bakalım!
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Şimdilerde ana akımda "Başka Bir Gün" dizisiyle izlediğimiz, Disney'de ise "Başka Bir Sen" filmiyle öne çıkan Ezgi Mola, son birkaç ayın en popüler isimlerinden.
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Ezgi Mola, Can adını verdikleri oğullarına daha ilk günden deliler gibi aşık oldu!
Dizinin reytingleri tıkırında gittiğinden keyfi de gayet yerinde olan Ezgi Mola, geçtiğimiz saatlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'nin yeni bölümünün konuğu oldu.
Can'ın oyuncaklarını topladığı sırada kolu bükük duran Mickey Mouse'a üzüldüğünü söyleyen Ezgi Mola'nın oğlunun oyuncaklarına gösterdiği ekstra hassasiyet güldürdü!
Yalnız olmadığı da hemen ortaya çıktı üstelik! Buyurun, sosyal medya kullanıcıları durumu nasıl yorumlamış beraber görelim... 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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