Enerjisiyle Hayran Bırakan Nükhet Duru, Tercih Ettiği İç Çamaşırıyla Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Ünlü ve kıymetli şarkıcı Nükhet Duru, şimdilerde yeni projesiyle konuşuluyor. 8 Mart itibariyle Nilgün Belgün ve Saba Tümer'le 'Kaynat Bakalım' isimli bir şov sergileyecek olan Nükhet Duru, geçtiğimiz gece sahnedeki dans performansıyla gündeme oturdu!

Dans ederken eteği açılan Nükhet Duru'nun iç çamaşırı bazı sosyal medya kullanıcılarına dert olurken, bazılarının da enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran kalmasına vesile oldu.

Buyurun, sosyal medyada ışık yansıması olup olmadığı tartışılan o görüntülere ve gelen yorumlara beraber bakalım!