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Enerjisiyle Hayran Bırakan Nükhet Duru, Tercih Ettiği İç Çamaşırıyla Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Enerjisiyle Hayran Bırakan Nükhet Duru, Tercih Ettiği İç Çamaşırıyla Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2025 - 21:02

Ünlü ve kıymetli şarkıcı Nükhet Duru, şimdilerde yeni projesiyle konuşuluyor. 8 Mart itibariyle Nilgün Belgün ve Saba Tümer'le 'Kaynat Bakalım' isimli bir şov sergileyecek olan Nükhet Duru, geçtiğimiz gece sahnedeki dans performansıyla gündeme oturdu!

Dans ederken eteği açılan Nükhet Duru'nun iç çamaşırı bazı sosyal medya kullanıcılarına dert olurken, bazılarının da enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran kalmasına vesile oldu.

Buyurun, sosyal medyada ışık yansıması olup olmadığı tartışılan o görüntülere ve gelen yorumlara beraber bakalım!

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"Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Yaralım", "Mahmure" ve daha niceleri!

"Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Yaralım", "Mahmure" ve daha niceleri!

Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren, yıllar içerisinde ülkemizdeki en kıymetli vokallerden biri olarak Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nükhet Duru, enerjisi hiç bitmeyen konserleriyle kulağımızın pasını silmeye devam ediyor. 

70 yaşındaki Duru'nun yıllar geçse de eksilmeyen asaleti, zarafeti ve şen şakrak halleri her seferinde yüzümüze koca bir tebessüm oturtmayı başarıyor. Kahkahaları, kendine has konuşma tarzı ve dans hareketleriyle sık sık tüm gözleri üzerine çeken Nükhet Duru şimdilerde de yepyeni projesiyle konuşuluyor.

Belki denk gelen olmuştur, muhteşem bir üçlüyü bir araya getiren Kaynat Bakalım 8 Mart itibariyle sahnelenmeye başladı!

Belki denk gelen olmuştur, muhteşem bir üçlüyü bir araya getiren Kaynat Bakalım 8 Mart itibariyle sahnelenmeye başladı!

Henüz çok yeni fakat bir AVM'nin gösteri salonunda Nilgün Belgün, Saba Tümer ve Nükhet Duru'nun sergileyeceği şovda bu üç ismin hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirci ile paylaşacakları bilgisi verileli çok oldu! Gösterinin ilki de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşti. İzleyiciyi kahkahaya boğan üçlünün ilk gösterimde büyük alkış topladığı öğrenildi. 

Geceye damga vuran anlar ise Nükhet Duru'nun sahnede her zamanki neşeli haliyle döktürdüğü kısım oldu! Özel dans koreografisiyle sahnede eğlenen Duru bir miktar talihsiz bir olay yaşadı.

Enerjisi her zaman tavan Nükhet Duru'nun şen şakrak tavrı ve dans hareketleri her zamanki gibi çok beğenildi. Fakat dansın bir noktasında Duru'nun eteği fark etmeden açıldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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