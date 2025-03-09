Enerjisiyle Hayran Bırakan Nükhet Duru, Tercih Ettiği İç Çamaşırıyla Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Enerjisiyle Hayran Bırakan Nükhet Duru, Tercih Ettiği İç Çamaşırıyla Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Ünlü ve kıymetli şarkıcı Nükhet Duru, şimdilerde yeni projesiyle konuşuluyor. 8 Mart itibariyle Nilgün Belgün ve Saba Tümer'le 'Kaynat Bakalım' isimli bir şov sergileyecek olan Nükhet Duru, geçtiğimiz gece sahnedeki dans performansıyla gündeme oturdu!
Dans ederken eteği açılan Nükhet Duru'nun iç çamaşırı bazı sosyal medya kullanıcılarına dert olurken, bazılarının da enerjisiyle kendisine bir kez daha hayran kalmasına vesile oldu.
Buyurun, sosyal medyada ışık yansıması olup olmadığı tartışılan o görüntülere ve gelen yorumlara beraber bakalım!
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"Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Yaralım", "Mahmure" ve daha niceleri!
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Belki denk gelen olmuştur, muhteşem bir üçlüyü bir araya getiren Kaynat Bakalım 8 Mart itibariyle sahnelenmeye başladı!
Enerjisi her zaman tavan Nükhet Duru'nun şen şakrak tavrı ve dans hareketleri her zamanki gibi çok beğenildi. Fakat dansın bir noktasında Duru'nun eteği fark etmeden açıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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