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Yetiştirme Yurdunda Başını Gelenleri Anlatan Şarkıcı Doğuş'tan Tüyler Ürperten Açıklamalar!

Yetiştirme Yurdunda Başını Gelenleri Anlatan Şarkıcı Doğuş'tan Tüyler Ürperten Açıklamalar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.03.2025 - 00:29

Bir süredir sesi sedası çıkmayan ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' adlı YouTube programına konuk oldu. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen Doğuş'un orada yaşadıklarını anlattıkları anlar yürek dağlarken, dedesiyle ilgili kullandığı ağır ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı.

Buyurun, detaylara beraber bakalım...

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Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarıyla bir dönem büyük ilgi çeken, birçok kişinin de gönlünde taht kuran Doğuş, her zaman magazinin enteresan figürlerinden biri oldu!

Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarıyla bir dönem büyük ilgi çeken, birçok kişinin de gönlünde taht kuran Doğuş, her zaman magazinin enteresan figürlerinden biri oldu!

Saksıyla verdiği ikonik poz sebebiyle yıllar boyunca saksı denildiğinde akıllara gelen ilk kişi olan ünlü şarkıcı, en son 2023 yılında ihanet iddialarıyla gündemi fena sallamıştı. Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Esra Hanım, Doğuş'la ilişki yaşayıp dini nikah kıydıklarını açıklamış, evli ve mutlu Doğuş'un oldukça tatsız bir durumun içinde kalmasına sebep olmuştu. Başından sonuna hayatına bakıldığında, yetiştime yurdu, cezaevi gibi birçok zorlu yoldan geçen Doğuş, ihanet iddiasının üstü kapandıktan sonra nispeten daha sesiz sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.

2024'te Armağan Çağlayan'a konuk olup yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Doğuş, geçtiğimiz saatlerde de Esra Ezmeci'nin YouTube'daki "Ne Hissettin?" programına konuk oldu.

2024'te Armağan Çağlayan'a konuk olup yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Doğuş, geçtiğimiz saatlerde de Esra Ezmeci'nin YouTube'daki "Ne Hissettin?" programına konuk oldu.

Yetiştirme yurdunda yaşadıklarını anlatan Doğuş'un 6 yaşında verildiği yurtta sırf çişini altına kaçırdığı için kolunun usturayla kesildiğini açıkladığı anlar yürekleri dağladı. 

'Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Oteller, sokaklar. Sonra büyükanneme verildim, o da bakmadı bana. Bana şey derdi, 'Ekmeği çok ye, yemeği az ye' derdi diyen Doğuş, 'O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye çalışan hademedelerden biri usturayla kolumu kesmişti. Sonra kaçtım yurttan' açıklamasında bulundu.

Dede detayı ise dikkat çekti. Yurttan kaçtıktan sonra Almanya'dan dedesinin geldiğini söyleyen Doğuş, bir es verdikten sonra oldukça ağır bir ifade kullandı.

Dede detayı ise dikkat çekti. Yurttan kaçtıktan sonra Almanya'dan dedesinin geldiğini söyleyen Doğuş, bir es verdikten sonra oldukça ağır bir ifade kullandı.

'Mekanı cehennem olsun!' diyen Doğuş'a Esra Ezmeci tarafından nedeni sorulunca, 'O bana kalsın' cevabını verdi. 

'Size şiddet mi uyguladı?' diyerek irdeleyen Esra Ezmeci'ye, yeniden 'Bunun bende kalması daha uygun olur' vurgusu yapan Doğuş, 'Ben kaçtım evden zaten, dedem gelince kaçtım. Toprağı cehennem olsun' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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