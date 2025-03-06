Yetiştirme Yurdunda Başını Gelenleri Anlatan Şarkıcı Doğuş'tan Tüyler Ürperten Açıklamalar!
Yetiştirme Yurdunda Başını Gelenleri Anlatan Şarkıcı Doğuş'tan Tüyler Ürperten Açıklamalar!
Bir süredir sesi sedası çıkmayan ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' adlı YouTube programına konuk oldu. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen Doğuş'un orada yaşadıklarını anlattıkları anlar yürek dağlarken, dedesiyle ilgili kullandığı ağır ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı.
Buyurun, detaylara beraber bakalım...
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Gamsız, Uyan, Yalnızım, Yemin Ettim Sana gibi şarkılarıyla bir dönem büyük ilgi çeken, birçok kişinin de gönlünde taht kuran Doğuş, her zaman magazinin enteresan figürlerinden biri oldu!
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2024'te Armağan Çağlayan'a konuk olup yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Doğuş, geçtiğimiz saatlerde de Esra Ezmeci'nin YouTube'daki "Ne Hissettin?" programına konuk oldu.
Dede detayı ise dikkat çekti. Yurttan kaçtıktan sonra Almanya'dan dedesinin geldiğini söyleyen Doğuş, bir es verdikten sonra oldukça ağır bir ifade kullandı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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