Doğulu Bebek Geldi: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğullarına Vermiş Olabileceği 10 Muhtemel İsim!
Doğulu Bebek Geldi: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğullarına Vermiş Olabileceği 10 Muhtemel İsim!
Evlilikte 9. yıla doğru ilerleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sabah saatlerinde ilk bebeklerine, oğullarına kavuştu! Hem Neslihan Atagül'ün hem de bebeğin durumunun gayet iyi olduğu bildirilirken henüz çiftimizden yeni üyeleri hakkında herhangi bir paylaşım veya açıklama gelmedi!
Oldukça kendine has bir çift olduklarından oğullarına koydukları isim de merak konusu oldu tabii! Ne zaman açıklarlar, yakında öğrenebilir miyiz bilmiyoruz ama biz birkaç tahmin yürütelim belki de tutar dedik!
Gelin, ihtimallere beraber göz atalım!
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Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de magazin gündeminden hiç düşmeyen çiftimizi tanıtmaya gerek yok herhalde!
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En son kritik boşanma iddiasının üzerinden tam 2 sene geçti, haklarını vermek lazım o ana dek birçok kez bu konu açılsa da o günden sonra bir daha açılmadı.
Dediğimiz gibi, bir daha boşanma mevzusuyla veya ihanet haberiyle gündeme gelmedi çiftimiz. Aksine hep aşk dolu gördük onları!
Kendisinden önce haberin duyurulmasına sitem ettiği etti apaçık belli olan Neslihan Atagül;
Kısa bir süre sonra da bir erkek bebek beklediklerini yine tek başına Neslihan Atagül'den öğrenmiştik!
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Geçtiğimiz saatlerde, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğine kavuştuğunun haberi verildi!
Fırsat bu fırsat, hem şimdilerin revaçta olan isimlerini, hem de bizim Doğulu çiftimizin ilişkisinin derinliğini göz önüne alarak bebeklerine hangi isimleri koyabilirler bir düşünelim dedik!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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