Doğulu Bebek Geldi: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğullarına Vermiş Olabileceği 10 Muhtemel İsim!

Bir kere her şeyden önce Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ağırlığı veya bir anlamı olan, onlar için gerçekten bir şey ifade eden bir isim koyacaklarına inanıyoruz.

İlk önerimiz biraz klişe ve sıradan gibi duyulacak fakat aslında değil. Aksine eğer klasiklerden giderlerse bizce ilk tercihleri olur... Birinci seçenek: Can!

Ruh ve hayat anlamına gelen bu isim aynı zamanda Bektaşi ve Mevlevi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitap şekli. Dolayısıyla bu ihtimal çok uzak gelmese de daha marjinal bir seçim yapabileceklerinin biz de sizin kadar farkındayız.

İkinci seçeceğimiz Merdan!

Merdan; Mert, yiğit ve cesur anlamına geliyor. Neden bilmiyoruz fakat bu çift bu ismi duyduysa koymadılarsa bile en azından iki üç hafta düşünmüşlerdir diye hayal ettik. Sadece hissiyat!

Güç anlamı taşıyan baskın bir isim de isim listesinin arasında olabilir gibi geliyor. Böyle bir senaryoda çiftimiz son zamanlarda revaçta olan Poyraz, Demir, Çınar isimlerini listesine pek tabii dahil etmiş olabilir!

Yine biraz klasiğe kaçmış olacağız fakat olgunlaşmış, ermiş kişi; manevi olgunluğa erişmiş kimse anlamına gelen Eren de seçeneklerde olabilir sanki!

Sanmıyoruz ama hiç de belli olmaz bebeğin adı Derviş de olabilir arkadaşlar! Dünya malına önem vermeyen kimse anlamına gelen bu isim Neslihan Atagül'ün değilse bile Kadir Doğulu'nun anlam olarak çok hoşuna gitmiştir diye yorumladık...

Mensubu oldukları topluluktan yola çıkarak Cem ismini de ihtimaller arasına ekliyoruz. Şayet, toplanmak ve bir araya gelme anlamına gelirken Alevi-Bektaşi kültüründe önemli bir ritüel olan 'Cem' törenlerini de ifade ediyor.

Adettendir, bir de son zamanlarda gittikçe popülerleşen yeni isimlerden ekleyelim; Uzay ve Kuzey...🤔

Bonusu da eklemeden etmeyelim, bu çiftte tarihe adını yazdırmış bir kişinin adını yaşatma potansiyeli de var! Bekleyip göreceğiz. Siz ne diyorsunuz? Sizce ne olabilir Doğulu bebeğin adı? Hadi yorumlarda buluşalım!