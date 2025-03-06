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Doğulu Bebek Geldi: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğullarına Vermiş Olabileceği 10 Muhtemel İsim!

Doğulu Bebek Geldi: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Oğullarına Vermiş Olabileceği 10 Muhtemel İsim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.03.2025 - 21:34

Evlilikte 9. yıla doğru ilerleyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sabah saatlerinde ilk bebeklerine, oğullarına kavuştu! Hem Neslihan Atagül'ün hem de bebeğin durumunun gayet iyi olduğu bildirilirken henüz çiftimizden yeni üyeleri hakkında herhangi bir paylaşım veya açıklama gelmedi! 

Oldukça kendine has bir çift olduklarından oğullarına koydukları isim de merak konusu oldu tabii! Ne zaman açıklarlar, yakında öğrenebilir miyiz bilmiyoruz ama biz birkaç tahmin yürütelim belki de tutar dedik!

Gelin, ihtimallere beraber göz atalım!

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Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de magazin gündeminden hiç düşmeyen çiftimizi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de magazin gündeminden hiç düşmeyen çiftimizi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşk yaşamaya başladıkları ilk günden bu yana birbirlerine olan tutkularıyla olduğu kadar haklarında çıkan iddialarla da sık sık tüm gözlerine üzerlerine çektiler. Bugüne dek birçok kez aralarına üçüncü kişinin girdiği, birtakım ihanetlerin yaşandığı konuşuldu.

Sayısız kez de boşanacakları iddia edildi. Fakat çiftimiz her karanlıktan el ele, göz göze, diz dize çıkmaya kararlıydı, ne mutlu onlara ki öyle de yaptılar!

En son kritik boşanma iddiasının üzerinden tam 2 sene geçti, haklarını vermek lazım o ana dek birçok kez bu konu açılsa da o günden sonra bir daha açılmadı.

En son kritik boşanma iddiasının üzerinden tam 2 sene geçti, haklarını vermek lazım o ana dek birçok kez bu konu açılsa da o günden sonra bir daha açılmadı.

O neydi bir hatırlayayım diyen varsa kısaca özet geçelim; Kadir Doğulu'nun başka bir kadınla Neslihan Atagül'e ihanet ettiğine birebir tanıklık ettiğini söyleyen birçok kişi vardı, ünlü isimler de dahil. Ayrıca Kadir Doğulu'nun imam nikahı kıydığı başka eşleri olduğu da konuşuluyordu. 

Doğulu, o iddialar kendisine sorulduğunda, o gün o 'kadıncağız' dışında 80 kişiyle konuştuğunu söylemiş, ayrıca kendisiyle konuşmak isteyen herkesle sohbet ettiğini, bir müşkülü varsa dinlediğini ve yardımcı olmaya çalıştığını, bunun yerinin ve zamanının da bir önemi olmadığını dile getirmişti. 

Müşkül meselesi de oradan itibaren alıp yürüdü!

Sonradan konu incelikle toparlandı tabii. Kaçıranlar için o dönemin büyük meselesinin nasıl çözüldüğünden ve nelerin havada kaldığından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dediğimiz gibi, bir daha boşanma mevzusuyla veya ihanet haberiyle gündeme gelmedi çiftimiz. Aksine hep aşk dolu gördük onları!

Dediğimiz gibi, bir daha boşanma mevzusuyla veya ihanet haberiyle gündeme gelmedi çiftimiz. Aksine hep aşk dolu gördük onları!

Elbette magazinin göbeğindeki diğer çiftlere nazaran daha olaylı daha gizemli geldiler hep ama onları da böyle kabul ettik ve sevdik! Hepimiz için ne zaman ne diyeceği, nasıl derin açıklamalar yapacağı bilinmeyen, ilişkilerinin dinamiğine anlamasak da saygı duyduğumuz, birçok başka ünlümüzün de üyesi olduğu iddia edilen Bektaşi tarikatına mensup, eğlenceli ve deli dolu bir çift olarak kaldılar! 

Geçtiğimiz aylarda ise uzun süredir onlardan beklenen müjdeli haberi verdiler! Önce her şey bir iddiayla başladı, hatta ikiz bebek bekledikleri dedikoduları dolaşmaya başladı. İddialar her yere yayılınca açıklama Neslihan Atagül'den gelmişti.

Kendisinden önce haberin duyurulmasına sitem ettiği etti apaçık belli olan Neslihan Atagül;

Kendisinden önce haberin duyurulmasına sitem ettiği etti apaçık belli olan Neslihan Atagül;

'Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz. 🧿🪬🍀💫' notu ve eli karnında pozuyla hamilelik iddialarını doğrulamıştı. Yine kendilerine has açıklamayla gündeme gelmiş, sevenlerini de pek sevindirmişlerdi.

Kısa bir süre sonra da bir erkek bebek beklediklerini yine tek başına Neslihan Atagül'den öğrenmiştik!

Kısa bir süre sonra da bir erkek bebek beklediklerini yine tek başına Neslihan Atagül'den öğrenmiştik!

Atagül, bir oğulları olacağını masmavi bir şovla İtalya’nın popüler televizyon kanalı Canale 5'te yayınlanan 'Verissimo' programında açıklamıştı! Sonrasında hep beraber beklemeye başladık! Neslihan Atagül, hamileliğinden birçok anını sosyal medya hesabında paylaştı. Ayran bulamayınca restoranın ortasında yoğurtla su karıştırdığı o gün ise favoriydi!

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Geçtiğimiz saatlerde, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğine kavuştuğunun haberi verildi!

Geçtiğimiz saatlerde, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğine kavuştuğunun haberi verildi!

Bu sabah saatlerinde doğum yaptığı öğrenilen Neslihan Atagül'ün de bebeğin de durumunun gayet iyi olduğu, sağlıklarının da çok şükür yerinde olduğu bildirildi. Henüz ne anne Neslihan ne de baba Kadir'den bebeğe dair bir paylaşım ya da açıklama gelmedi. Zannediyoruz ki yüzünü de ismini de bir süre saklayacaklar!

Fırsat bu fırsat, hem şimdilerin revaçta olan isimlerini, hem de bizim Doğulu çiftimizin ilişkisinin derinliğini göz önüne alarak bebeklerine hangi isimleri koyabilirler bir düşünelim dedik!

Fırsat bu fırsat, hem şimdilerin revaçta olan isimlerini, hem de bizim Doğulu çiftimizin ilişkisinin derinliğini göz önüne alarak bebeklerine hangi isimleri koyabilirler bir düşünelim dedik!

Bir kere her şeyden önce Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ağırlığı veya bir anlamı olan, onlar için gerçekten bir şey ifade eden bir isim koyacaklarına inanıyoruz.

İlk önerimiz biraz klişe ve sıradan gibi duyulacak fakat aslında değil. Aksine eğer klasiklerden giderlerse bizce ilk tercihleri olur... Birinci seçenek: Can!

Ruh ve hayat anlamına gelen bu isim aynı zamanda Bektaşi ve Mevlevi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitap şekli. Dolayısıyla bu ihtimal çok uzak gelmese de daha marjinal bir seçim yapabileceklerinin biz de sizin kadar farkındayız. 

İkinci seçeceğimiz Merdan! 

Merdan; Mert, yiğit ve cesur anlamına geliyor. Neden bilmiyoruz fakat bu çift bu ismi duyduysa koymadılarsa bile en azından iki üç hafta düşünmüşlerdir diye hayal ettik. Sadece hissiyat!

Güç anlamı taşıyan baskın bir isim de isim listesinin arasında olabilir gibi geliyor. Böyle bir senaryoda çiftimiz son zamanlarda revaçta olan Poyraz, Demir, Çınar isimlerini listesine pek tabii dahil etmiş olabilir!

Yine biraz klasiğe kaçmış olacağız fakat olgunlaşmış, ermiş kişi; manevi olgunluğa erişmiş kimse anlamına gelen Eren de seçeneklerde olabilir sanki!

Sanmıyoruz ama hiç de belli olmaz bebeğin adı Derviş de olabilir arkadaşlar! Dünya malına önem vermeyen kimse anlamına gelen bu isim Neslihan Atagül'ün değilse bile Kadir Doğulu'nun anlam olarak çok hoşuna gitmiştir diye yorumladık... 

Mensubu oldukları topluluktan yola çıkarak Cem ismini de ihtimaller arasına ekliyoruz. Şayet, toplanmak ve bir araya gelme anlamına gelirken Alevi-Bektaşi kültüründe önemli bir ritüel olan 'Cem' törenlerini de ifade ediyor. 

Adettendir, bir de son zamanlarda gittikçe popülerleşen yeni isimlerden ekleyelim; Uzay ve Kuzey...🤔

Bonusu da eklemeden etmeyelim, bu çiftte tarihe adını yazdırmış bir kişinin adını yaşatma potansiyeli de var! Bekleyip göreceğiz. Siz ne diyorsunuz? Sizce ne olabilir Doğulu bebeğin adı? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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