Sarallar Davasında Yargılanan Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak'a 27 Yıl Hapis Şoku!
Sarallar Davasında Yargılanan Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak'a 27 Yıl Hapis Şoku!
Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı. Kısa süre içerisinde hakkında tutuklama kararı çıkan Kenan Koçak için istenen ceza geçtiğimiz saatlerde belli oldu.
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un gözaltına alındığı "Sarallar" operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etme suçuyla gözaltına alınan ikili kısa süre içerisinde tutuklanmıştı.
Tutuklandıktan sonra ifadesi de ortaya çıkan Kenan Koçak, Turan Yıldırım'ı olay yerinde ilk kez gördüğünü ve firari olduğunu da bilmediğini dile getirmişti.
"Sarallar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma geçtiğimiz saatlerde tamamlandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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