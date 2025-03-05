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Sarallar Davasında Yargılanan Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak'a 27 Yıl Hapis Şoku!

Sarallar Davasında Yargılanan Şarkıcı Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak'a 27 Yıl Hapis Şoku!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2025 - 22:51

Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı. Kısa süre içerisinde hakkında tutuklama kararı çıkan Kenan Koçak için istenen ceza geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un gözaltına alındığı "Sarallar" operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un gözaltına alındığı "Sarallar" operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü.

1 Şubat'ta İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Edirne’de gerçekleştirdiği, Sarallar suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve polis müdür Mehmet Deniz Karakurt ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etme suçuyla gözaltına alınan ikili kısa süre içerisinde tutuklanmıştı.

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etme suçuyla gözaltına alınan ikili kısa süre içerisinde tutuklanmıştı.

Ataşehir ilçesinde bulunan lüks bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yapılan inceleme sonucunda gözüken incelikli kaçış planı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve polis müdür Mehmet Deniz Karakurt 'un yanında Ener Aktaş'ın da tutuklanmasına sebep olmuştu.

Kaçıranlar için Sarallar operasyonunun tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tutuklandıktan sonra ifadesi de ortaya çıkan Kenan Koçak, Turan Yıldırım'ı olay yerinde ilk kez gördüğünü ve firari olduğunu da bilmediğini dile getirmişti.

Tutuklandıktan sonra ifadesi de ortaya çıkan Kenan Koçak, Turan Yıldırım'ı olay yerinde ilk kez gördüğünü ve firari olduğunu da bilmediğini dile getirmişti.

Ayrıca Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyleyen Koçak, Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını iddia etmişti.

Ünlü şarkıcının eşi Koçak'ın ifadesinin tamamına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

"Sarallar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma geçtiğimiz saatlerde tamamlandı.

"Sarallar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma geçtiğimiz saatlerde tamamlandı.

Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun ise müşteki Abdullah Taşkın'ı restoranına getirttiği, orada bulunan özel odaya aldıktan sonra ise örgüt üyesi Ali Uğur Uzun ve beraberindeki adamlarla restorana gelerek Taşkın'ı darbettiği iddianamede anlatıldı. İddianamede, Aydoğdu hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Nitelikli yağma' suçundan 21 yıla kadar hapis talep edildi.

Örgüt üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçmasına yardım eden Kenan Koçak ve Deniz Karakurt'un 'Suçluyu kayırma', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 27 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal sahibi Burak Yakın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi müteahhit Kenan Koçak'ın da bulunduğu 62 şüpheli, 4 müşteki 2 mağdur bulunuyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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