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Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi Kenan Koçak İçin Tutuklama Talebi: Poliste Verdiği İlk İfade Ortaya Çıktı

Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi Kenan Koçak İçin Tutuklama Talebi: Poliste Verdiği İlk İfade Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2025 - 19:15

Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı. Savcılık, olayla ilgili toplam 7 kişinin tutuklanmasını talep etti. Öte yandan Kenan Koçak poliste verdiği ilk ifadede Turan Yıldırım’ı tanımadığını ve kendisinin Yunanistan’a tatile gittiğini söyledi.

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Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla aralarında şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve polis müdür Mehmet Deniz Karakurt ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla aralarında şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve polis müdür Mehmet Deniz Karakurt ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını iddia etti.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını iddia etti.

Turan Yıldırım'ı tanımadığını söyleyen Koçak; “Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

Turan Yıldırım'ı tanımadığını söyleyen Koçak; “Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı:

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı:

'Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim. İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık. Sınıra geldik. Görevli polise evraklarımızı teslim ettik, ardından Yunan sınırına geçiş yaptık. Orada Yunan polisi belgelerimizi istedi, bir kez daha teslim ettik. Yunan memur benim ve Ener'in geçebileceğini, ancak Turan Yıldırım'ın geçemeyeceğini söyledi. Çünkü pasaportu kayıp gözüküyormuş sistemde. Turan Yıldırım bize ‘beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık.'

Savcılık, olayla ilgili gözaltındaki 7 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Savcılık, olayla ilgili gözaltındaki 7 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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