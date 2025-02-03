Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi Kenan Koçak İçin Tutuklama Talebi: Poliste Verdiği İlk İfade Ortaya Çıktı
Şarkıcı Merve Özbey’in Eşi Kenan Koçak İçin Tutuklama Talebi: Poliste Verdiği İlk İfade Ortaya Çıktı
Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Sarallar suç örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçışında rolü olduğu gerekçesiyle Edirne'de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile birlike gözaltına alınmıştı. Savcılık, olayla ilgili toplam 7 kişinin tutuklanmasını talep etti. Öte yandan Kenan Koçak poliste verdiği ilk ifadede Turan Yıldırım’ı tanımadığını ve kendisinin Yunanistan’a tatile gittiğini söyledi.
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Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla aralarında şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve polis müdür Mehmet Deniz Karakurt ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.
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Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını iddia etti.
Turan Yıldırım'ı tanımadığını söyleyen Koçak; “Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum” ifadelerini kullandı.
Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı:
Savcılık, olayla ilgili gözaltındaki 7 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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