19 İl Temiz Çıktı: Bakanlık 62 İlde Gıda Ürenlerinde Taklit ve Tağşiş Yapıldığını Tespit Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara hem ceza kesiliyor hem de firma isimleri ifşa ediliyor. Bakanlık, toplam bin 152 işletmede gıda hilesi yapıldığını tespit ederek sitesinde firmaları ifşa etti. 19 ilde yapılan denetimlerde ise hiçbir hileli ürün tespit edilemedi. 62 ilde ise ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Gıda Bülteni