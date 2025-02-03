19 İl Temiz Çıktı: Bakanlık 62 İlde Gıda Ürenlerinde Taklit ve Tağşiş Yapıldığını Tespit Etti
19 İl Temiz Çıktı: Bakanlık 62 İlde Gıda Ürenlerinde Taklit ve Tağşiş Yapıldığını Tespit Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara hem ceza kesiliyor hem de firma isimleri ifşa ediliyor. Bakanlık, toplam bin 152 işletmede gıda hilesi yapıldığını tespit ederek sitesinde firmaları ifşa etti. 19 ilde yapılan denetimlerde ise hiçbir hileli ürün tespit edilemedi. 62 ilde ise ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Gıda Bülteni
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“Gıda Yüzsüzleri” bakanlığın sitesinden geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana ifşa ediliyor. Bu süreçte toplam 1152 işletmeye ceza kesildi.
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Gıda Bülteni’nde yer alan habere göre, tüm Türkiye’de yapılan denetimlerde 62 ilde ürünlerde hile tespit edilirken, 19 il ise “gıda yüzsüzleri” listesinde hiçbir zaman yer almadı.
Türkiye’de toplam 24 şehirde, insan hayatını tehlike düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürün satanlar kırmızı listede yer aldı.
Bakanlığın listesinde 19 ilde yapılan denetimlerde ise hiçbir sıkıntıya rastlanmadığı ortaya çıktı.
Bakanlık tarafından yayınlanan “Gıda Yüzsüzleri” listesinde Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Uşak ve Van’dan hiçbir işletme yer almadı.
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Bakanlığın yayınladığı ifşa listesinde domuz et ile at ve eşek etinin kullanıldığı, ürenlerde insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde kimyasal madde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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