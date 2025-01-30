Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Hemen her gün fast food zincirlerinden veya restoranlardan yemek yiyoruz, değil mi? Ancak mutfağın arkasında dönenleri bilseydik... İşte restoran çalışanlarının bizzat yaşadığı ve itiraf ettiği, iştahınızı kaçırabilecek gerçekler!
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1. Sınırsız menüler çalışanlar için kabusa dönüşüyor...
2. Fast food restoranlarında taze olan tek şey... Domatesler!
3. Buz makineleri sandığınız kadar temiz olmayabilir...
4. Tuzsuz patates sipariş ederek taze kızartma alacağınızı sanıyorsanız...
5. Şık vitrinlerde gördüğünüz çikolatalar aylarca orada duruyor...
6. Dışarıda mangal yapan restoranlara güveniyor musunuz? Belki de güvenmemeniz gerekir...
7. Marketlerdeki açık tahıl ve kuruyemiş reyonları düşündüğünüz kadar hijyenik değil...
8. Çoğu açık salçanın ve zeytinin üzerinde genelde sinek oluyor!
9. Bugün satılmayan hamburgerler yarının çorbasına dönüşüyor...
10. En ucuz şarap neden en çok kazandırıyor?
Sizin de böyle itiraflarınız varsa yorumlarda bekliyoruz...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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