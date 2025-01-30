Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Bir restoran çalışanı, müşterileri cezbetmek için yapılan küçük bir numarayı anlatıyor:

'Bazı restoranların dışarıda mangal yaptığını görüp 'Ne güzel, taze pişiriliyor!' diye düşünüyorsunuz değil mi? Aslında öyle değil. Çoğu zaman, o dumanı tüten barbeküde yeni bir şey pişmiyordu. Sadece birkaç odun atıp duman çıkmasını sağlıyorduk. Gerçek şu ki, o etler iki gün önce pişirilmiş ve dondurulmuş olabiliyor.'