Kediler Dünya Üzerinden Bir Anda Silinseydi Neler Yaşanırdı?

Sabah uyandınız ve artık dünyada tek bir kedi bile olmadığını fark ettiniz. İlk başta pek bir şey değişmemiş gibi görünebilir... Ancak birkaç hafta içinde şehirler ve kırsal alanlarda kaos başlayabilirdi! Gelin bütün olası senaryolara beraber bakalım. Emin olun hiç istemediğiniz bir senaryo bizi bekliyor olurdu!

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