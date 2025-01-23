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Kediler Neden Tam da Yürürken Psikopat Gibi Ayağımıza Saldırır?

Kediler Neden Tam da Yürürken Psikopat Gibi Ayağımıza Saldırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 14:41

Kediniz birdenbire ayaklarınıza saldırdığında ne hissediyorsunuz? Şaşkınlık mı, sinir mi, yoksa kahkaha mı? Bu davranış, kedisi olan herkesin yaşadığı sıradan bir durum. Ancak neden böyle yaptıkları çoğumuz için bir gizem! Eğer sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

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Kediler ayaklarınıza saldırırken aslında size "Benimle ilgilen!" diyor olabilir. Özellikle genç kediler, enerjilerini harcayacak başka bir yol bulamadığında oyun olarak bu davranışı sergiler.

Kediler ayaklarınıza saldırırken aslında size "Benimle ilgilen!" diyor olabilir. Özellikle genç kediler, enerjilerini harcayacak başka bir yol bulamadığında oyun olarak bu davranışı sergiler.

Ayrıca hareketli bir hedef olarak ayaklarınız kediniz için oldukça eğlenceli bir oyuncak haline gelebilir. Kedinizin tavırlarının ardında dikkat çekme isteği ya da basit bir oyun arzusu yatıyor olabilir.

Ayrıca hareketli bir hedef olarak ayaklarınız kediniz için oldukça eğlenceli bir oyuncak haline gelebilir. Kedinizin tavırlarının ardında dikkat çekme isteği ya da basit bir oyun arzusu yatıyor olabilir.

Ünlü kedi davranış uzmanı Jackson Galaxy’ye göre, kediler içgüdüsel olarak hareket eden nesneleri "av" olarak algılar. Yürürken ayaklarınızın hareket etmesi, kedinizin bu avlanma dürtüsünü harekete geçirir ve saldırıya geçmesine neden olur.

Ünlü kedi davranış uzmanı Jackson Galaxy’ye göre, kediler içgüdüsel olarak hareket eden nesneleri "av" olarak algılar. Yürürken ayaklarınızın hareket etmesi, kedinizin bu avlanma dürtüsünü harekete geçirir ve saldırıya geçmesine neden olur.

Ancak saldırganlığın altında yatan sebepler her zaman oyun olmayabilir. Veteriner Sara Ochoa’ya göre, bazı kediler ayaklara saldırarak dikkat çekmeye çalışır. Boş mama kabı, kapalı kapı ya da ilgi eksikliği kedinizin bu davranışı sergilemesine neden olabilir.

Ancak saldırganlığın altında yatan sebepler her zaman oyun olmayabilir. Veteriner Sara Ochoa’ya göre, bazı kediler ayaklara saldırarak dikkat çekmeye çalışır. Boş mama kabı, kapalı kapı ya da ilgi eksikliği kedinizin bu davranışı sergilemesine neden olabilir.

Bazı durumlarda ise bu davranışın ardında psikolojik ya da fiziksel sebepler olabilir. Örneğin yavruyken annesinden erken ayrılan kediler, oyun sırasında sınırlarını öğrenememiş olabilir.

Bazı durumlarda ise bu davranışın ardında psikolojik ya da fiziksel sebepler olabilir. Örneğin yavruyken annesinden erken ayrılan kediler, oyun sırasında sınırlarını öğrenememiş olabilir.
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Bunun yanında hipertiroidizm gibi sağlık sorunları da kedinizin agresif davranmasına neden olabilir. Eğer saldırıların alışılmadık şekilde sık ya da sert olduğunu fark ederseniz bir veterinerden destek almanız önemli.

Bunun yanında hipertiroidizm gibi sağlık sorunları da kedinizin agresif davranmasına neden olabilir. Eğer saldırıların alışılmadık şekilde sık ya da sert olduğunu fark ederseniz bir veterinerden destek almanız önemli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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