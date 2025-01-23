Kediler Neden Tam da Yürürken Psikopat Gibi Ayağımıza Saldırır?

Kediniz birdenbire ayaklarınıza saldırdığında ne hissediyorsunuz? Şaşkınlık mı, sinir mi, yoksa kahkaha mı? Bu davranış, kedisi olan herkesin yaşadığı sıradan bir durum. Ancak neden böyle yaptıkları çoğumuz için bir gizem! Eğer sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.