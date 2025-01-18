Kediler Neden Kuyruklarını Her Gördüğünde Sanki Onların Değilmişçesine Kovalar?

Kedinizin bir anda kuyruğunu kovaladığını ve bunu adeta bir düşman gibi gördüğünü fark ettiniz mi? Bu davranışın sebepleri hem masum hem de bazen oldukça karmaşık olabilir. Yavru kedilerin oyun içgüdüsünden yetişkin kedilerin stres sinyallerine kadar birçok farklı neden bu eğlenceli görünen alışkanlığın arkasında yatıyor.