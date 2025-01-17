Gıda Sektöründeki Kalitesizliğe Dert Yandı: “Dışarıdan Ne Yesem Hemen Zehirleniyorum”

Sizlerin de son zamanlarda “ne yesem eski tadı yok” diye düşündüğü anlar oluyor mu? Bu sıralar marketten aldığımız çikolataya kadar bir tatsızlık olduğu herkes tarafından konuşuluyor. Özellikle çalışıyorsanız, öğrenciyseniz ve dışarıdan yemek zorundaysanız iş sizler için daha zor. Uygun fiyat ile kaliteyi bir arada bulabilmek, bulunca sağlıklı olup olmadığına emin olmak epey yorucu. Bir genç de başına gelenleri anlatıp isyan etti. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç, birkaç gündür dışarıdan yemek yediğini ve ne yese zehirlendiğini anlatarak “Türkiye’deki gıda kalitesizliği”ne değindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarda buluşan izleyiciler de kendisine hak verdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın