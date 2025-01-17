Gıda Sektöründeki Kalitesizliğe Dert Yandı: “Dışarıdan Ne Yesem Hemen Zehirleniyorum”

Sizlerin de son zamanlarda “ne yesem eski tadı yok” diye düşündüğü anlar oluyor mu? Bu sıralar marketten aldığımız çikolataya kadar bir tatsızlık olduğu herkes tarafından konuşuluyor. Özellikle çalışıyorsanız, öğrenciyseniz ve dışarıdan yemek zorundaysanız iş sizler için daha zor. Uygun fiyat ile kaliteyi bir arada bulabilmek, bulunca sağlıklı olup olmadığına emin olmak epey yorucu. Bir genç de başına gelenleri anlatıp isyan etti. Gelin detaylara geçelim.