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Gıda Sektöründeki Kalitesizliğe Dert Yandı: “Dışarıdan Ne Yesem Hemen Zehirleniyorum”

Gıda Sektöründeki Kalitesizliğe Dert Yandı: “Dışarıdan Ne Yesem Hemen Zehirleniyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 08:51

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Sizlerin de son zamanlarda “ne yesem eski tadı yok” diye düşündüğü anlar oluyor mu? Bu sıralar marketten aldığımız çikolataya kadar bir tatsızlık olduğu herkes tarafından konuşuluyor. Özellikle çalışıyorsanız, öğrenciyseniz ve dışarıdan yemek zorundaysanız iş sizler için daha zor. Uygun fiyat ile kaliteyi bir arada bulabilmek, bulunca sağlıklı olup olmadığına emin olmak epey yorucu. Bir genç de başına gelenleri anlatıp isyan etti. Gelin detaylara geçelim.

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Genç, birkaç gündür dışarıdan yemek yediğini ve ne yese zehirlendiğini anlatarak “Türkiye’deki gıda kalitesizliği”ne değindi.

Genç, birkaç gündür dışarıdan yemek yediğini ve ne yese zehirlendiğini anlatarak “Türkiye’deki gıda kalitesizliği”ne değindi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de kendisine hak verdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşan izleyiciler de kendisine hak verdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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