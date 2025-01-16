İçeceğe Para Yetmedi: Bir Çalışan Günlük 150 TL’yi Aşmadan Bir Hafta Yemek Yemeyi Denedi

@yoncatheblue adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, öğle aralarında günlük 150 TL’yi geçmeyecek şekilde bir hafta boyunca neler yediğini paylaştı. Kimileri aylık olarak yemek kartlarına yatan parayı bitiremezken kimileri ise ay sonunu zor getiriyor. İçerik üreticisi kadın da bir haftalığına kendini 150 TL ile sınırladı. Gelin detaylara geçelim.
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Günlük 150 TL bütçe ile hamburger, pizza, köfte dürüm ve pide yemeyi tercih etmişti.
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Pide yediği gün içecek alamamıştı çünkü fiyatı belirlediği kotayı aşıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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