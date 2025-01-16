İçeceğe Para Yetmedi: Bir Çalışan Günlük 150 TL’yi Aşmadan Bir Hafta Yemek Yemeyi Denedi

@yoncatheblue adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, öğle aralarında günlük 150 TL’yi geçmeyecek şekilde bir hafta boyunca neler yediğini paylaştı. Kimileri aylık olarak yemek kartlarına yatan parayı bitiremezken kimileri ise ay sonunu zor getiriyor. İçerik üreticisi kadın da bir haftalığına kendini 150 TL ile sınırladı. Gelin detaylara geçelim.