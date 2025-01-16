Ağzıyla Su İçmeyi Bilmeyen Kedisine Doğruyu Öğretebilmek İçin Kırk Takla Atan Sahibinin Hayal Kırıklığı

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır özellikleri bazen ağzımızı açık bırakıyor. Evet onları delilikleri ve aykırılıklarıyla sevdik ancak bazen anlam veremediğimiz huyları oluyor. @_ashtrem_ adlı Instagram hesabından kedisi Tarçın’ı paylaşan içerik üreticisi de kısa sürede viral oldu. Tarçın’ın su içme konusunda bir takıntısı vardı. Gelin detaylara geçelim.