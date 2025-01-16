Ağzıyla Su İçmeyi Bilmeyen Kedisine Doğruyu Öğretebilmek İçin Kırk Takla Atan Sahibinin Hayal Kırıklığı

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır özellikleri bazen ağzımızı açık bırakıyor. Evet onları delilikleri ve aykırılıklarıyla sevdik ancak bazen anlam veremediğimiz huyları oluyor. @_ashtrem_ adlı Instagram hesabından kedisi Tarçın’ı paylaşan içerik üreticisi de kısa sürede viral oldu. Tarçın’ın su içme konusunda bir takıntısı vardı. Gelin detaylara geçelim.
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Tarçın su kabından ağzıyla su içmek yerine patisini kullanıyordu. Suya batırdığı patisini yalayarak su içtiğini düşünüyordu…
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Sahibi bunun önüne geçebilmek için her yolu denemiş en son veteriner tavsiyesiyle su pınarı almıştı. Heyecanla Tarçın’ın nasıl içeceğini bekleyen sahibi huyluyu huyundan vazgeçirmenin kolay olmadığını gördü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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