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Oğuzhan Alpdoğan Yine Topladı Alkışları: İki Lahmacun Ismarlayıp Ev Taşıtanlar!

Oğuzhan Alpdoğan Yine Topladı Alkışları: İki Lahmacun Ismarlayıp Ev Taşıtanlar!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 12:41

İçerik Devam Ediyor

İçerik üretmeye başlayışından bu yana övgülerle günden güne büyüyen bir kitleye sahip olan Oğuzhan Alpdoğan, adeta sosyoloğumuz ilan edildi. Her konuda, her insan tipinde bir fikri olan içerik üreticisi oyunculuk performansıyla da hayattan en gerçekçi kesitleri bizlerle buluşturuyor. Şimdiyse hepimizin tanıdığı belki de bizzat kendisi olduğu bir video paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Söz konusu ev taşımak olunca nakliye yerine çevresine iki lahmacun ısmarlayıp eşyaları taşıtan kişiyi canlandırmıştı.

Söz konusu ev taşımak olunca nakliye yerine çevresine iki lahmacun ısmarlayıp eşyaları taşıtan kişiyi canlandırmıştı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de Alpdoğan’a hak verdi. Kimileri zamanında o eşyaları taşıyan kimileri de taşıtan olmuştu.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de Alpdoğan’a hak verdi. Kimileri zamanında o eşyaları taşıyan kimileri de taşıtan olmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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