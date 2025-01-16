Oğuzhan Alpdoğan Yine Topladı Alkışları: İki Lahmacun Ismarlayıp Ev Taşıtanlar!

İçerik üretmeye başlayışından bu yana övgülerle günden güne büyüyen bir kitleye sahip olan Oğuzhan Alpdoğan, adeta sosyoloğumuz ilan edildi. Her konuda, her insan tipinde bir fikri olan içerik üreticisi oyunculuk performansıyla da hayattan en gerçekçi kesitleri bizlerle buluşturuyor. Şimdiyse hepimizin tanıdığı belki de bizzat kendisi olduğu bir video paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu ev taşımak olunca nakliye yerine çevresine iki lahmacun ısmarlayıp eşyaları taşıtan kişiyi canlandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarda buluşan izleyiciler de Alpdoğan’a hak verdi. Kimileri zamanında o eşyaları taşıyan kimileri de taşıtan olmuştu.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın