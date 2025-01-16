İstanbul’da Bir Şahıs Yolda Bulduğu Kartla Veresiye Borcunu Kapatıp Ardından Alışveriş Yaptı
İstanbul’da Bir Şahıs Yolda Bulduğu Kartla Veresiye Borcunu Kapatıp Ardından Alışveriş Yaptı
Pandemiyle birlikte kartlarda temassız ödeme seçeneğini hepimiz kullanır olduk. Artık temassız özelliği olmayan kart neredeyse yok. Ödeme kolaylığı sağlayan bu seçenek ne yazık ki zaman zaman olumsuz senaryoların da başrolü oluyor. İstanbul Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay da dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.
Gelin detaylara geçelim… 👇
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orgun Eyüpoğlu adlı vatandaş market alışverişi yaptığı esnada kartının olmadığını fark edince hesap hareketlerinden kartın en son nerede harcama yaptığına erişerek ilgili mağazaya gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartı bulan şüpheli, mağazaya giderek veresiye borcunu kapatmıştı. Eyüpoğlu 10 dakika farkla kadına yetişemedi.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın