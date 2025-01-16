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İstanbul’da Bir Şahıs Yolda Bulduğu Kartla Veresiye Borcunu Kapatıp Ardından Alışveriş Yaptı

İstanbul’da Bir Şahıs Yolda Bulduğu Kartla Veresiye Borcunu Kapatıp Ardından Alışveriş Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 10:53

Pandemiyle birlikte kartlarda temassız ödeme seçeneğini hepimiz kullanır olduk. Artık temassız özelliği olmayan kart neredeyse yok. Ödeme kolaylığı sağlayan bu seçenek ne yazık ki zaman zaman olumsuz senaryoların da başrolü oluyor. İstanbul Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay da dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

Gelin detaylara geçelim… 👇

Kaynak: İHA

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Orgun Eyüpoğlu adlı vatandaş market alışverişi yaptığı esnada kartının olmadığını fark edince hesap hareketlerinden kartın en son nerede harcama yaptığına erişerek ilgili mağazaya gitti.

Orgun Eyüpoğlu adlı vatandaş market alışverişi yaptığı esnada kartının olmadığını fark edince hesap hareketlerinden kartın en son nerede harcama yaptığına erişerek ilgili mağazaya gitti.

Kartı bulan şüpheli, mağazaya giderek veresiye borcunu kapatmıştı. Eyüpoğlu 10 dakika farkla kadına yetişemedi.

Kartı bulan şüpheli, mağazaya giderek veresiye borcunu kapatmıştı. Eyüpoğlu 10 dakika farkla kadına yetişemedi.

Kadın borcunu kapattıktan sonra bir de market alışverişi yapmıştı. Kart sahibi polise başvursa da sonuca ulaşamadığını ve kartını iptal ettirdiğini dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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