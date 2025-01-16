İstanbul’da Bir Şahıs Yolda Bulduğu Kartla Veresiye Borcunu Kapatıp Ardından Alışveriş Yaptı

Pandemiyle birlikte kartlarda temassız ödeme seçeneğini hepimiz kullanır olduk. Artık temassız özelliği olmayan kart neredeyse yok. Ödeme kolaylığı sağlayan bu seçenek ne yazık ki zaman zaman olumsuz senaryoların da başrolü oluyor. İstanbul Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay da dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

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Kaynak: İHA