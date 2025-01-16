Yeni Evlenecek Gençlere 150 Bin TL Kredi Müjdesini İçerik Üreticisi Böyle Tiye Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde 150 bin TL kredi imkanı sunacaklarının haberini vermişti. Kararın ardından vatandaşlar ikiye bölündü. Kimileri desteği yerinde bulurken kimileriyse 150 bin TL’nin yetersiz olduğunu dile getirdi. @kimbuaslihan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de konuya dair paylaşım yapmakta gecikmedi.

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