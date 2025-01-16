Yeni Evlenecek Gençlere 150 Bin TL Kredi Müjdesini İçerik Üreticisi Böyle Tiye Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde 150 bin TL kredi imkanı sunacaklarının haberini vermişti. Kararın ardından vatandaşlar ikiye bölündü. Kimileri desteği yerinde bulurken kimileriyse 150 bin TL’nin yetersiz olduğunu dile getirdi. @kimbuaslihan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi de konuya dair paylaşım yapmakta gecikmedi.
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İçerik üreticisi ev eşyaları satılan bir mağazaya giderek 150 bin TL bütçe ile neler alınabileneceğini gösterdi.
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Kaliteli ve uzun süreli kullanılacak ürünler alındığı takdirde televizyona bütçe kalmıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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