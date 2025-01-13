Yeni Evleneceklere Faizsiz 150 Bin Lira: Özgür Demirtaş’tan "Sahte Evlilik Uyarısı"
Yeni Evleneceklere Faizsiz 150 Bin Lira: Özgür Demirtaş’tan "Sahte Evlilik Uyarısı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi desteği verileceğini açıklamıştı. 'Aile Yılı' kapsamında 81 ilde uygulanacak faizsiz kredi desteği 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Ekonomist Özgür Demirtaş, faizsiz kredi sebebiyle 'sahte evliliklerin' artabileceği uyarısında bulundu ve 'Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile Yılı Tanıtım Programı” kapsamında uygulanacak yardımları açıklamıştı.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 150 bin lira faizsiz kredi için sahte evliliklerin artacağı uyarısında bulundu.
Demirtaş ayrıca kredi için “belirli bir süre boşanmama şartı” da olabileceğini ifade etti.
Özgür Demirtaş’ın paylaşımı 👇
Demirtaş'ın uyarısı sosyal medyada da konuşuldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ülkenin profesörünün bile öngörüleri Ömer Zulümdür seviyesine düştü te Allahım 😂😂