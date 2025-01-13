Yeni Evleneceklere Faizsiz Kredi Şartları Neler? 48 Ay Vadeli 150 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yeni Evleneceklere Faizsiz Kredi Şartları Neler? 48 Ay Vadeli 150 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Bu çerçevede yeni evlenecek olan gençlere ve çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlere yeni müjdeler verildi. Evliliğe ilk adımı atacak olan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi alabilecek. Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için çiftlerin bazı özellikleri taşıması gerekiyor.
Peki yeni evlenecek çiftlerre faizsiz kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
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Yeni Evlenecek Çiftlere Faizsiz Kredi Detayları
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150 Bin Lira Faizsiz Kredi Başvuru Şartları
Yeni Evlenecekler 150 Bin Lira Faizsiz Krediye Kimler Başvurabilir?
Yeni Evlenecekler Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Gençlere 150 Bin Lira Kredi Başvuru Ekranı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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