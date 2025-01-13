onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Evleneceklere Faizsiz Kredi Şartları Neler? 48 Ay Vadeli 150 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Evleneceklere Faizsiz Kredi Şartları Neler? 48 Ay Vadeli 150 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Bu çerçevede yeni evlenecek olan gençlere ve çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlere yeni müjdeler verildi. Evliliğe ilk adımı atacak olan çiftler, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi alabilecek. Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için çiftlerin bazı özellikleri taşıması gerekiyor.

Peki yeni evlenecek çiftlerre faizsiz kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Evlenecek Çiftlere Faizsiz Kredi Detayları

Yeni Evlenecek Çiftlere Faizsiz Kredi Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'i 'Aile Yılı' ilan etti. Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda ise yeni evlenecek çiftlere tanınacak kolaylıklardan bahsetti. Buna göre, yeni evlenecek çiftler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz krediden yararlanabilecek.

150 Bin Lira Faizsiz Kredi Başvuru Şartları

150 Bin Lira Faizsiz Kredi Başvuru Şartları

Yeni evlenecek çiftlerin, 150 bin lira faizsiz krediden yararlanması için her iki kişinin de aşağıdaki özellikleri taşıması gerekiyor;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

  • Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

  • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

  • Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

  • Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

  • Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

  • Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak

  • Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

Yeni Evlenecekler 150 Bin Lira Faizsiz Krediye Kimler Başvurabilir?

Yeni Evlenecekler 150 Bin Lira Faizsiz Krediye Kimler Başvurabilir?

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını karşılayan herkes krediye başvuruda bulunabilir. 

Başvurular, 81 ilin tamamından alınmaktadır.

Yeni Evlenecekler Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni Evlenecekler Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği için başvuruları e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Faizsiz krediye başvuru yapmak isteyenler, e-devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Gençlere 150 Bin Lira Kredi Başvuru Ekranı

Gençlere 150 Bin Lira Kredi Başvuru Ekranı

e-devlet faizsiz kredi başvurusu için tıklayın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru ekranı için tıklayın

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın