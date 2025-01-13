ABD’de Los Angeles’taki Yangın: Ünlü Resnick Ailesi Tepkilerin Odağında

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşmış ve milyon dolarlık lüks malikaneler yangın sebebiyle küle dönmüştü. 24 kişinin hayatını kaybettiği yangınların söndürülmesinde su yetersizliği de dikkat çekmişti. ABD’nin en önemli tarım şirketlerinden biri olan Wonderful Company’nin sahibi olan Resnick ailesi de kentin su kaynaklarını kontrol ettiği için yangınlar sebebiyle tepkilerin odağında.