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ABD’de Los Angeles’taki Yangın: Ünlü Resnick Ailesi Tepkilerin Odağında

ABD’de Los Angeles’taki Yangın: Ünlü Resnick Ailesi Tepkilerin Odağında

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2025 - 16:31

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşmış ve milyon dolarlık lüks malikaneler yangın sebebiyle küle dönmüştü. 24 kişinin hayatını kaybettiği yangınların söndürülmesinde su yetersizliği de dikkat çekmişti. ABD’nin en önemli tarım şirketlerinden biri olan Wonderful Company’nin sahibi olan Resnick ailesi de kentin su kaynaklarını kontrol ettiği için yangınlar sebebiyle tepkilerin odağında.

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ABD’de tarım sektörünün önde gelen isimlerinden olan Stewart ve Lynda Resnick'e ait olan şirketin kentin su kaynakları üzerinde büyük kontrolü olduğu ortaya çıktı.

ABD’de tarım sektörünün önde gelen isimlerinden olan Stewart ve Lynda Resnick'e ait olan şirketin kentin su kaynakları üzerinde büyük kontrolü olduğu ortaya çıktı.

California'da yaklaşık 130 bin dönümlük araziye sahip şirket bünyesinde portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriliyor.

California'da yaklaşık 130 bin dönümlük araziye sahip şirket bünyesinde portakal, nar, Antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriliyor.

Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor.

Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun eşit dağılımı konusunda eleştiriliyor.

Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyor.

Los Angeles'taki yangınlar sırasında suyun doğru yerlere yönlendirilmemesi ve su kaynaklarının sınırlı olması da bu aileye yönelik eleştirileri artırıyor.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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