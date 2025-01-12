Kenan Doğulu’dan Yangın Felaketi Sonrası Yürek Burkan Sözler: ''Her Şey Gitti, Bütün Mahalle Yerle Bir Oldu''
Kenan Doğulu’dan Yangın Felaketi Sonrası Yürek Burkan Sözler: ''Her Şey Gitti, Bütün Mahalle Yerle Bir Oldu''
California tarihinin en korkunç yangınlarıyla mücadele ederken, Los Angeles’taki alevler milyon dolarlık mülkleri kül etti. Beş gündür kontrol altına alınamayan yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan tahliye edildi. Türk ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat’in Los Angeles’taki evi de yangından nasibini aldı. Yıllar önce 1.2 milyon dolara aldıkları ev tamamen kül olurken, mahalledeki diğer villalar da yok oldu. Doğulu yaşadığı kaybı “Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum… Her şey gitti” diyerek anlattı. Çift yangınlar söndükten sonra bölgeyi ziyaret etmeyi planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Los Angeles’ta devam eden orman yangınları hem maddi hem manevi kayıplarla gündemde. Yangının beşinci gününde söndürme çalışmaları aralıksız sürerken yapılan yeni açıklamalar da bölgedeki durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat de yangının mağdurları arasında yer alıyor. Çiftin 1 milyon 200 bin dolara satın aldıkları evleri ve içindeki her şey yok oldu. Yangının ardından Posta’ya açıklama yapan Kenan Doğulu şunları söyledi:
“Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum… Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı.”
Mahallelerindeki tüm villaların alevlere teslim olduğunu belirten çift yangın tamamen kontrol altına alındığında evlerini görmeye gideceklerini söyledi.
Felaketin yarattığı zararın boyutları California tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri olarak kayıtlara geçiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın