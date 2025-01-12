Kenan Doğulu’dan Yangın Felaketi Sonrası Yürek Burkan Sözler: ''Her Şey Gitti, Bütün Mahalle Yerle Bir Oldu''

California tarihinin en korkunç yangınlarıyla mücadele ederken, Los Angeles’taki alevler milyon dolarlık mülkleri kül etti. Beş gündür kontrol altına alınamayan yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan tahliye edildi. Türk ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat’in Los Angeles’taki evi de yangından nasibini aldı. Yıllar önce 1.2 milyon dolara aldıkları ev tamamen kül olurken, mahalledeki diğer villalar da yok oldu. Doğulu yaşadığı kaybı “Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum… Her şey gitti” diyerek anlattı. Çift yangınlar söndükten sonra bölgeyi ziyaret etmeyi planlıyor.