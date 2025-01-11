Los Angeles'taki Yangının Başlangıç Anına Ait Olduğu İddia Edilen Görüntüler Paylaşıldı

Los Angeles'taki yangın tüm dünyanın gündeminde bildiğiniz üzere. Günlerdir devam eden yangın hala kontrol altına alınmadı. Can kayıplarının yaşandığı felakette binlerce kişi evini ve araçlarını kaybetti. Bu kişiler arasında ünlü isimler de vardı. Yangın kontrol altına alınamadığı gibi nasıl başladığı da tam olarak bilinmiyor.