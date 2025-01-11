Los Angeles'taki Yangının Başlangıç Anına Ait Olduğu İddia Edilen Görüntüler Paylaşıldı

Los Angeles'taki yangın tüm dünyanın gündeminde bildiğiniz üzere. Günlerdir devam eden yangın hala kontrol altına alınmadı. Can kayıplarının yaşandığı felakette binlerce kişi evini ve araçlarını kaybetti. Bu kişiler arasında ünlü isimler de vardı. Yangın kontrol altına alınamadığı gibi nasıl başladığı da tam olarak bilinmiyor.
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Sosyal medyada felaketin başlangıç anına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.
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Görüntülerde yangının 11.30 civarında başladığı ve saatler içinde yayıldığı görüldü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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