Los Angeles'ta Yaşanan Yangın Felaketinin Boyutu Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarıyla Gösterildi

Los Angeles, korkunç bir yangın felaketiyle mücadele ediyor bildiğiniz üzere. Şehir, alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte, bu felaketle başa çıkmak için yoğun bir mücadele veriyor. Bu durum, hem yerel halkın güvenliği hem de bölgenin ekolojik dengesi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Los Angeles'ın bu zorlu süreci atlatması için gereken tüm çabalar sarf ediliyor. Durumun giderek kötüye gittiği bölgede pek çok alan tahliye edildi. Pek çok yerden acı haberler de geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Los Angeles'ta bazı bölgelerin yangından önceki ve sonraki halleri karşılaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaya çıkan görüntü, yangının boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın