Los Angeles'ta Yaşanan Yangın Felaketinin Boyutu Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarıyla Gösterildi

Los Angeles, korkunç bir yangın felaketiyle mücadele ediyor bildiğiniz üzere. Şehir, alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte, bu felaketle başa çıkmak için yoğun bir mücadele veriyor. Bu durum, hem yerel halkın güvenliği hem de bölgenin ekolojik dengesi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Los Angeles'ın bu zorlu süreci atlatması için gereken tüm çabalar sarf ediliyor. Durumun giderek kötüye gittiği bölgede pek çok alan tahliye edildi. Pek çok yerden acı haberler de geldi.