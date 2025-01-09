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Los Angeles'ta Yaşanan Yangın Felaketinin Boyutu Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarıyla Gösterildi

Los Angeles'ta Yaşanan Yangın Felaketinin Boyutu Öncesi ve Sonrası Fotoğraflarıyla Gösterildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 21:01 Son Güncelleme: 09.01.2025 - 21:22

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Los Angeles, korkunç bir yangın felaketiyle mücadele ediyor bildiğiniz üzere. Şehir, alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte, bu felaketle başa çıkmak için yoğun bir mücadele veriyor. Bu durum, hem yerel halkın güvenliği hem de bölgenin ekolojik dengesi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Los Angeles'ın bu zorlu süreci atlatması için gereken tüm çabalar sarf ediliyor. Durumun giderek kötüye gittiği bölgede pek çok alan tahliye edildi. Pek çok yerden acı haberler de geldi.

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Los Angeles'ta bazı bölgelerin yangından önceki ve sonraki halleri karşılaştırıldı.

Los Angeles'ta bazı bölgelerin yangından önceki ve sonraki halleri karşılaştırıldı.

Ortaya çıkan görüntü, yangının boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan görüntü, yangının boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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