Bu Kadar Detaya Gerek Var mıydı? Yalova'da Gerçekçiliğiyle Tüyleri Diken Diken Eden Deprem Tatbikatı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nocontextyalo...
Ülkemizin jeolojik yapısı gereği, depremle iç içe yaşamamız kaçınılmaz bir gerçek. Tarih boyunca birçok kez bu doğal afetle karşı karşıya kaldık ve ne yazık ki bu durum, gelecekte de devam edecek. Bu nedenle deprem konusunda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak, hayati önem taşıyor. Deprem, öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçli bir toplum olarak olası zararları en aza indirebiliriz. Bu bağlamda, deprem konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri uygulamaya dökmek, hayat kurtarır nitelikte. Bu sebeple Yalova'da bir deprem tatbikatı düzenlendi.
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Yalova'da gerçekleştirilen tatbikatın gerçekçiliği tüyleri diken diken etti. Enkazda babasını gören bir depremzedeyi canlandıran genç kız çığlıklarıyla yeri göğü inletti.
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Görevliler yardımıyla oradan uzaklaştırılma anının da canlandırıldığı tatbikata "Bu kadarına gerek var mıydı?" yorumları yapıldı.
İşte o tatbikat;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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oğlum bu ne yaşanan acının tatbikatı mı
Tatbikata bak çay demle.
aw işiniz gücünüz gösteriş. gerçekten deprem oldu en basit şeyleri bile yapmadınız. yine deprem olunca yine aynısı olacak. herkes yalnız kalacak. yalandan gö... Devamını Gör