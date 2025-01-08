Bu Kadar Detaya Gerek Var mıydı? Yalova'da Gerçekçiliğiyle Tüyleri Diken Diken Eden Deprem Tatbikatı

Ülkemizin jeolojik yapısı gereği, depremle iç içe yaşamamız kaçınılmaz bir gerçek. Tarih boyunca birçok kez bu doğal afetle karşı karşıya kaldık ve ne yazık ki bu durum, gelecekte de devam edecek. Bu nedenle deprem konusunda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak, hayati önem taşıyor. Deprem, öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçli bir toplum olarak olası zararları en aza indirebiliriz. Bu bağlamda, deprem konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri uygulamaya dökmek, hayat kurtarır nitelikte. Bu sebeple Yalova'da bir deprem tatbikatı düzenlendi.