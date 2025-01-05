Nerede O Günler... İstanbul'da Düzensiz Yerleşimin Olduğu Bir Mahalle Bir Animasyonla Düzenlendi

İstanbul'da bir depremin beklendiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak bu durumu daha karmaşık hale getiren, şehrin plansız ve kontrolsüz bir şekilde genişlemesi. Bu çarpık kentleşme, olası bir depremin etkilerini daha da ağırlaştırma potansiyeline sahip. Bu durum, hem binaların dayanıklılığını azaltıyor hem de kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor hem de şehrin görüntüsünü çirkinleştiriyor. Bu durum, İstanbul'un deprem gerçeğiyle başa çıkma kapasitesini doğrudan etkileyen bir faktör.