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Nerede O Günler... İstanbul'da Düzensiz Yerleşimin Olduğu Bir Mahalle Bir Animasyonla Düzenlendi

Nerede O Günler... İstanbul'da Düzensiz Yerleşimin Olduğu Bir Mahalle Bir Animasyonla Düzenlendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 15:27

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İstanbul'da bir depremin beklendiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak bu durumu daha karmaşık hale getiren, şehrin plansız ve kontrolsüz bir şekilde genişlemesi. Bu çarpık kentleşme, olası bir depremin etkilerini daha da ağırlaştırma potansiyeline sahip. Bu durum, hem binaların dayanıklılığını azaltıyor hem de kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor hem de şehrin görüntüsünü çirkinleştiriyor. Bu durum, İstanbul'un deprem gerçeğiyle başa çıkma kapasitesini doğrudan etkileyen bir faktör.

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İstanbul'da çarpık kentleşme ile öne çıkan bir mahalle bir animasyonla düzenli hale getirildi.

İstanbul'da çarpık kentleşme ile öne çıkan bir mahalle bir animasyonla düzenli hale getirildi.

Ortaya çıkan sonuç beğeni toplarken uzun uzun iç geçirtti.

Ortaya çıkan sonuç beğeni toplarken uzun uzun iç geçirtti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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