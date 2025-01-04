Ankaralıların Gözü Yaşlı: 30 Aralık 1990'd Atakule AVM'de Çekilmiş Görüntüler İzleyenleri O Günlere Götürdü

90'lı yılların en gözde mekanlarından biri kuşkusuz alışveriş merkezleriydi. Bu dönemde hayatımıza hızla giren ve kısa sürede popülerleşen AVM'ler, hem alışveriş hem de sosyal aktiviteler için tercih edilen birer buluşma noktası haline geldi. Şehirlerin kalbinde yer alan bu dev yapılar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edildi. Sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda sinemaya gitmek, yemek yemek, arkadaşlarla buluşmak ve hatta spor yapmak için bile tercih edilen AVM'ler, 90'lı yılların en parlak yıldızları arasında yerini aldı. Bu dönemin en önemli sembollerinden biri olan alışveriş merkezleri, zamanla yaşam tarzımızın da bir parçası oldu. Fakat son yıllarda AVM'ler eski popülaritesini kaybetti.