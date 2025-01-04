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Ankaralıların Gözü Yaşlı: 30 Aralık 1990'd Atakule AVM'de Çekilmiş Görüntüler İzleyenleri O Günlere Götürdü

Ankaralıların Gözü Yaşlı: 30 Aralık 1990'd Atakule AVM'de Çekilmiş Görüntüler İzleyenleri O Günlere Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2025 - 19:06

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90'lı yılların en gözde mekanlarından biri kuşkusuz alışveriş merkezleriydi. Bu dönemde hayatımıza hızla giren ve kısa sürede popülerleşen AVM'ler, hem alışveriş hem de sosyal aktiviteler için tercih edilen birer buluşma noktası haline geldi. Şehirlerin kalbinde yer alan bu dev yapılar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edildi. Sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda sinemaya gitmek, yemek yemek, arkadaşlarla buluşmak ve hatta spor yapmak için bile tercih edilen AVM'ler, 90'lı yılların en parlak yıldızları arasında yerini aldı. Bu dönemin en önemli sembollerinden biri olan alışveriş merkezleri, zamanla yaşam tarzımızın da bir parçası oldu. Fakat son yıllarda AVM'ler eski popülaritesini kaybetti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@angaramuhtari...
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'angaramuhtari' isimli TikTok kullanıcısı, 30 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın gözde alışveriş merkezi Atakule AVM'de çekilmiş görüntüleri paylaştı.

'angaramuhtari' isimli TikTok kullanıcısı, 30 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın gözde alışveriş merkezi Atakule AVM'de çekilmiş görüntüleri paylaştı.

Yılbaşından önce çekilmiş o görüntüler, özellikle Ankaralılara harika bir nostalji yaşattı.

Yılbaşından önce çekilmiş o görüntüler, özellikle Ankaralılara harika bir nostalji yaşattı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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