İstanbul'u Gezen 3 İspanyol Turist Gördükleri Manzaralar Karşısında Yaşadıkları Şaşkınlığı Paylaştı

İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olarak kabul edilir. Tarihinin derinliklerine kök salmış bir yapıya sahip olan bu şehir, aynı zamanda dinamik bir yaşam tarzıyla da misafirlerine unutulmayacak bir deneyim sunar. İstanbul, tarihle modern yaşamın eşsiz bir birleşimini sergileyerek ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatır. Bu şehir, her mevsim farklı bir güzellik sunarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. İstanbul'un büyüleyici atmosferi, ziyaretçilerine unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunar.
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İstanbul'u ziyaret eden 3 İspanyol kadın, gördükleri karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı.
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İspanya'da dizilerimiz oldukça popüler olduğundan zaten İstanbul'a aşina olan turistlerin o videosu sosyal medya viral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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