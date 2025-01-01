Bir Kadın Koreli Eşine Yaprak Dökümü'nün O Meşhur Sahnesini İzletti: "Hadi Anne, Yeter Değil"

Türk televizyonalarının efsane dizileri dediğimizde akla bir Aşk-ı Memnu bir de Yaprak Dökümü gelir. İkisi de asla eskimeyen, ne zaman ekranda görsek izlemeye başladığımız iki dizi. Her bir sahnesi hafızalarımıza kazınmış durumda olan bu diziler yurt dışında da popüler. Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyenler için de iyi bir seçenek olabiliyor. Bir kadın, Koreli eşine Türkçe öğretmen için Yaprak Dökümü izletmeye başladı. Fakat eşi kendini diziye fazla kaptırınca ortay güldüren görüntüler çıktı.