Bir Kadın Koreli Eşine Yaprak Dökümü'nün O Meşhur Sahnesini İzletti: "Hadi Anne, Yeter Değil"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEKBbA...
Türk televizyonalarının efsane dizileri dediğimizde akla bir Aşk-ı Memnu bir de Yaprak Dökümü gelir. İkisi de asla eskimeyen, ne zaman ekranda görsek izlemeye başladığımız iki dizi. Her bir sahnesi hafızalarımıza kazınmış durumda olan bu diziler yurt dışında da popüler. Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyenler için de iyi bir seçenek olabiliyor. Bir kadın, Koreli eşine Türkçe öğretmen için Yaprak Dökümü izletmeye başladı. Fakat eşi kendini diziye fazla kaptırınca ortay güldüren görüntüler çıktı.
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'gogoinkorea' isimli sosyal medya kullanıcısı eşine Yaprak Dökümü'nün en meşhur sahnelerinden biri olan, Hayriye Hanım'ın Necla ve Oğuz arasında yaşananları öğrendiği sahneyi izletti.
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İlk başta ne olduğuna anlam veremeyen Koreli, Necla'nın ne yaptığını öğrenince annesine destek vermeye başladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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