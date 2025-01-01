onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Koreli Eşine Yaprak Dökümü'nün O Meşhur Sahnesini İzletti: "Hadi Anne, Yeter Değil"

Bir Kadın Koreli Eşine Yaprak Dökümü'nün O Meşhur Sahnesini İzletti: "Hadi Anne, Yeter Değil"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 16:30 Son Güncelleme: 01.01.2025 - 16:44

İçerik Devam Ediyor

Türk televizyonalarının efsane dizileri dediğimizde akla bir Aşk-ı Memnu bir de Yaprak Dökümü gelir. İkisi de asla eskimeyen, ne zaman ekranda görsek izlemeye başladığımız iki dizi. Her bir sahnesi hafızalarımıza kazınmış durumda olan bu diziler yurt dışında da popüler. Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyenler için de iyi bir seçenek olabiliyor. Bir kadın, Koreli eşine Türkçe öğretmen için Yaprak Dökümü izletmeye başladı. Fakat eşi kendini diziye fazla kaptırınca ortay güldüren görüntüler çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEKBbA...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'gogoinkorea' isimli sosyal medya kullanıcısı eşine Yaprak Dökümü'nün en meşhur sahnelerinden biri olan, Hayriye Hanım'ın Necla ve Oğuz arasında yaşananları öğrendiği sahneyi izletti.

'gogoinkorea' isimli sosyal medya kullanıcısı eşine Yaprak Dökümü'nün en meşhur sahnelerinden biri olan, Hayriye Hanım'ın Necla ve Oğuz arasında yaşananları öğrendiği sahneyi izletti.

İlk başta ne olduğuna anlam veremeyen Koreli, Necla'nın ne yaptığını öğrenince annesine destek vermeye başladı.

İlk başta ne olduğuna anlam veremeyen Koreli, Necla'nın ne yaptığını öğrenince annesine destek vermeye başladı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın