Reklamları Diziden Daha Çok Sevildi: Tayland'da Squid Game 2 İçin Yapılan Reklam Çalışması Hayran Bıraktı

Son yılların en çok ses getiren dizisi Squid Game oldu bildiğiniz üzere. Kore yapımı olan dizi, ilk sezonunda tüm dünyada büyük bir etki yaratmıştı. Haliyle ikinci sezonu da heyecanla bekleniyordu. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde 2. sezon yayınlandı. Yayınlanmadan önce sayısız reklam çalışması yapıldı. Dünyanın dört bir yanında sokaklarda Squid Game için yapılan PR çalışmalarını gördük. Ülkemizde bu çalışmalardan nasibini aldı.
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Fakat bu reklamlardan en çok öne çıkanı Tayland'da gerçekleştirlen reklam çalışması oldu.
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İnsanları dizinin içindeymiş gibi hissettiren o anlar sosyal medyada da beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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