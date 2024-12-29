Reklamları Diziden Daha Çok Sevildi: Tayland'da Squid Game 2 İçin Yapılan Reklam Çalışması Hayran Bıraktı

Son yılların en çok ses getiren dizisi Squid Game oldu bildiğiniz üzere. Kore yapımı olan dizi, ilk sezonunda tüm dünyada büyük bir etki yaratmıştı. Haliyle ikinci sezonu da heyecanla bekleniyordu. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde 2. sezon yayınlandı. Yayınlanmadan önce sayısız reklam çalışması yapıldı. Dünyanın dört bir yanında sokaklarda Squid Game için yapılan PR çalışmalarını gördük. Ülkemizde bu çalışmalardan nasibini aldı.