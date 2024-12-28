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Afrika'ya Seyahat Eden Bir Aile Kabile Üyelerine Memleketleri Tokat'ın Yöresel Dansı "Ellik"i Öğretti

Afrika'ya Seyahat Eden Bir Aile Kabile Üyelerine Memleketleri Tokat'ın Yöresel Dansı "Ellik"i Öğretti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 17:27

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Türkiye'nin çeşitli bölgeleri, kendine özgü yöresel dansları ile bilinir. Bu danslar, bölgenin tarihini, yaşam tarzını ve kültürünü yansıtan birer sembol niteliği taşır. Her biri, kendine has ritimleri, hareketleri ve müzikleri ile birer sanat eseri olan bu danslar, aynı zamanda bölgenin sosyal ve kültürel yapısını da bizlere aktarır. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu eşsiz yöresel danslar, ülkemizin zengin kültürel mirasının en önemli parçalarından biridir. Elbette bu danslarla büyüyen insanlar, bu dansları gittikleri yerlere de taşıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEDYAY...
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Tokatlı bir aile Afrika seyahati sırasında kabile üyelerine, Tokat'ın yöresel dansı "Ellik"i öğretti.

Tokatlı bir aile Afrika seyahati sırasında kabile üyelerine, Tokat'ın yöresel dansı "Ellik"i öğretti.

Kabile üyelerinin en az Tokatlılar kadar iyi dans ettiği o anlar, özellikle Tokatlıların beğenisini topladı.

Kabile üyelerinin en az Tokatlılar kadar iyi dans ettiği o anlar, özellikle Tokatlıların beğenisini topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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