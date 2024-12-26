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Bali'de Dilek Dileyerek Girilen ve Yemeklerin Tarot Kartına Göre Geldiği Bir Değişik Restoran

Bali'de Dilek Dileyerek Girilen ve Yemeklerin Tarot Kartına Göre Geldiği Bir Değişik Restoran

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 23:17

İçerik Devam Ediyor

Spiritüel alanlara olan merak ve ilgi, son zamanlarda ciddi bir yükseliş gösterdi. İnsanlar, gündelik hayatın stresinden ve karmaşasından bir nebze olsun uzaklaşmak, iç huzuru yakalamak ve kendilerini daha iyi anlamak adına bu tür konulara yöneliyorlar. Bu durum, spiritüel konuların popülerliğini artırırken, aynı zamanda bu alanda daha çok içerik üretilmesini de beraberinde getiriyor. Bu konseptlerle birbirinden ilginç uygulamalar, mekanlar ve ürünler de görüyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDv03q...
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'selinuzdl' Bali'de gittiği ilginç bir restoranı paylaştı.

'selinuzdl' Bali'de gittiği ilginç bir restoranı paylaştı.

Bir dilek dileyerek girilen restoranda, yemekler de menüden değil seçilen Tarot kartlarına göre geldi.

Bir dilek dileyerek girilen restoranda, yemekler de menüden değil seçilen Tarot kartlarına göre geldi.

Tüm bu deneyim 600.000 Rupi yani yaklaşık 1300TL tuttu.

İşte o restoran;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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