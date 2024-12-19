Bali'nin Meşhur Maymunlarıyla Fotoğraf Çekilmek İsteyen Kadın Yediği Diş Darbesiyle Neye Uğradığını Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDE7fU...
Son zamanlarda turistlerin gözdesi haline gelen Bali, özellikle benzersiz maymunları ile ün kazanmış durumda. Bu egzotik bölge, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunarken, aynı zamanda doğal güzellikleri ve zengin kültürü ile de büyülüyor. Bali'nin eşsiz maymunları, adanın en büyük çekiciliğini oluşturuyor. Kendine özgü doğası ve kültürel zenginlikleri ile Bali, her yıl milyonlarca turisti kendine çekmeyi başarıyor. Elbette en çok dikkat çeken ise maymunlar oluyor.
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Bali'yi ziyaret eden bir Türk, maymunlardan biriyle fotoğraf çekilmek istedi.
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Uyarıları dikkate alarak göz teması kurmayan kadın bir anda maymun tarafından ısırılınca neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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