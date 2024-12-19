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Bu Nasıl Zeka? İzmir'de Bir Kedi Denize Ekmek Atarak Balık Tutarken Görüntülendi

Bu Nasıl Zeka? İzmir'de Bir Kedi Denize Ekmek Atarak Balık Tutarken Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 19:19

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Kediler, dünyanın en zeki canlılarından biri olarak kabul edilir. Onların zarif doğaları, göz alıcı güzellikleri ve özellikle de zekaları, insanları her zaman büyülemiştir. Kendine özgü kişilikleri ve bağımsız ruhları ile kediler, evcil hayvan dünyasının en sevilen üyelerindendir. Onların başına buyruk halleri ve keyifçi yapıları, insanların sıradan dünyasını renklendirir. Aynı zamanda her an bir hareketleriyle insanı hayrete de sürükleyebilirler.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDq6Lw...
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İzmir'de bir kedi, deniz kenarında bir balıkçı gibi balık avlarken görüntülendi.

İzmir'de bir kedi, deniz kenarında bir balıkçı gibi balık avlarken görüntülendi.

Önce ekmeği atıp avını kendine çeken kedinin ustaca ve büyük bir sakinlikle uyguladığı planı izleyenleri şaşkına çevirdi.

Önce ekmeği atıp avını kendine çeken kedinin ustaca ve büyük bir sakinlikle uyguladığı planı izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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