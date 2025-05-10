Haramidere'de İki Metrobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var
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İstanbul'da Haramidere metrobüs durağında kaza meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin görüntüler:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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