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Haramidere'de İki Metrobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var

Haramidere'de İki Metrobüs Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 16:42

İstanbul Haramidere'de metrobüs durağında kaza meydana geldi. İki metrobüs çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

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İstanbul'da Haramidere metrobüs durağında kaza meydana geldi.

İstanbul'da Haramidere metrobüs durağında kaza meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin görüntüler:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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