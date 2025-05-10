Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Balkondan Atlamıştı: Adliyede Yasak Aşk ile Gündeme Gelen Savcıya Ceza Verildi

Ankara Adliyesi’nde yaşanan yasak aşk skandalı yine gündeme geldi. Evli olan Cumhuriyet Savcısı ile aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı arasında gizli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; olayın ardından Şanlıurfa'ya atanan, ardından görevden uzaklaştırılan savcı hakkında HSK yeni bir karar aldı.