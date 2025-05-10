Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Balkondan Atlamıştı: Adliyede Yasak Aşk ile Gündeme Gelen Savcıya Ceza Verildi
Ankara Adliyesi’nde yaşanan yasak aşk skandalı yine gündeme geldi. Evli olan Cumhuriyet Savcısı ile aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı arasında gizli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; olayın ardından Şanlıurfa'ya atanan, ardından görevden uzaklaştırılan savcı hakkında HSK yeni bir karar aldı.
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Olayın yaşadığı zamanda evli olan Ankara Cumhuriyet Savcısı H.C., aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile evinde buluştu.
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'Yasak aşk' çok geçmeden adliye koridorlarından Türkiye gündemine taşındı. Cumhuriyet Savcısı, önce Şanlıurfa Adliyesi’ne görevlendirildi, daha sonra ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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