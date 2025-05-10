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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Balkondan Atlamıştı: Adliyede Yasak Aşk ile Gündeme Gelen Savcıya Ceza Verildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Balkondan Atlamıştı: Adliyede Yasak Aşk ile Gündeme Gelen Savcıya Ceza Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 11:07

Ankara Adliyesi’nde yaşanan yasak aşk skandalı yine gündeme geldi. Evli olan Cumhuriyet Savcısı ile aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı arasında gizli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre; olayın ardından Şanlıurfa'ya atanan, ardından görevden uzaklaştırılan savcı hakkında HSK yeni bir karar aldı.

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Olayın yaşadığı zamanda evli olan Ankara Cumhuriyet Savcısı H.C., aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile evinde buluştu.

Olayın yaşadığı zamanda evli olan Ankara Cumhuriyet Savcısı H.C., aynı adliyede görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile evinde buluştu.

Bu sırada H.C’nin eşi Yargıtay Tetkik Hakimi N.D. eve geldi. Olay sırasında panikleyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı panikleyip balkondan atladı. Başkan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

'Yasak aşk' çok geçmeden adliye koridorlarından Türkiye gündemine taşındı. Cumhuriyet Savcısı, önce Şanlıurfa Adliyesi’ne görevlendirildi, daha sonra ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

'Yasak aşk' çok geçmeden adliye koridorlarından Türkiye gündemine taşındı. Cumhuriyet Savcısı, önce Şanlıurfa Adliyesi’ne görevlendirildi, daha sonra ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Boşandığı öğrenilen Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK yeni bir karar verdi.

Savcıya yeni bir disiplin cezası verildi. Bu cezanın ardından savcının başka bir adliyeye yeniden atanmasının gündemde olduğu iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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