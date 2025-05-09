Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu Adliyede: İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacaklar
Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün görülecek. Ergenç ve Kocaoğlu adliyeye geldi.
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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ne bitmez öfkeniz varmış arkadaş. Dindarlar, kindar olmuş olmuş. Hayırlıysıyla bi kurtulsak sizden.