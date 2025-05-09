ABD'li Şirket Elden Çıkardı: Türkiye'nin Çay Devi Of Çay, Yeniden Satılıyor
Türkiye'nin en büyük çay üreticilerinden olan Of Çay, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 6 yıl önce ABD merkezli Jde Peet’s tarafından satın alınan Of Çay, yeniden satılıyor. Şirket, Türkiye'deki çay operasyonlarını elden çıkaracağını duyurdu.
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Trabzon'un Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay hakkında sürpriz bir karar açıklandı.
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Hatta çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılar ile görüşmelerin başladığı açıklandı. Satışın gerekçesi belli oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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