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ABD'li Şirket Elden Çıkardı: Türkiye'nin Çay Devi Of Çay, Yeniden Satılıyor

ABD'li Şirket Elden Çıkardı: Türkiye'nin Çay Devi Of Çay, Yeniden Satılıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 11:31

Türkiye'nin en büyük çay üreticilerinden olan Of Çay, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 6 yıl önce ABD merkezli Jde Peet’s tarafından satın alınan Of Çay, yeniden satılıyor. Şirket, Türkiye'deki çay operasyonlarını elden çıkaracağını duyurdu.

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Trabzon'un Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay hakkında sürpriz bir karar açıklandı.

Trabzon'un Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay hakkında sürpriz bir karar açıklandı.

Dünyanın önde gelen kahve çay üreticilerinden olan Jde Peet’s, 2019 yılında Of Çay'ı satın aldı. 

Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Jde Peet’s, 6 yıl sonra kararını değiştirdi ve Türkiye'deki çay operasyonlarına son vereceğini duyurdu. 

Şirketin satış süreci hızlıca başlatıldı.

Hatta çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılar ile görüşmelerin başladığı açıklandı. Satışın gerekçesi belli oldu.

Hatta çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılar ile görüşmelerin başladığı açıklandı. Satışın gerekçesi belli oldu.

Jde Peet’s, alınan kararlarla ilgili daha fazla detayı 1 Temmuz’da açıklayacağını duyurdu.

Jde Peet’s, Of Çay'ın satışına ilişkin, markanın çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz yönde etkilemesini gösterdi. Söz konusu açıklamada ayrıca, ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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En sevdiğim çay markasıdır. Araplar alır yakında.

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