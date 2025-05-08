Dünyanın En Gizli Oylaması Bitti: ABD'li Kardinal Robert Prevos Papa Seçildi
Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün de devam etti. Vatikan'da bacadan beyaz duman verildi. Böylelikle yeni papanın seçildiği anlaşıldı. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.
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Kardinaller üçüncü oylamada yeni Papa'yı seçti.
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Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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