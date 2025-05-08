onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Dünyanın En Gizli Oylaması Bitti: ABD'li Kardinal Robert Prevos Papa Seçildi

Dünyanın En Gizli Oylaması Bitti: ABD'li Kardinal Robert Prevos Papa Seçildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 19:19

Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün de devam etti. Vatikan'da bacadan beyaz duman verildi. Böylelikle yeni papanın seçildiği anlaşıldı. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kardinaller üçüncü oylamada yeni Papa'yı seçti.

Kardinaller üçüncü oylamada yeni Papa'yı seçti.

Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papa belirlendiğini ilan eden 'beyaz duman' yükseldi.

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

Yeni Papa, 14. Leo ismini seçti ve tarihteki ilk ABD'li Papa oldu.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim etti.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim etti.

2013 yılındaki son Konklav'da Papa Franciscus, 2. günün 5. tur oylamasında seçilmişti. 2005'teki Konklav da 2. gündeki 4. tur oylamada sonuçlanmış ve Papa 16. Benediktus seçilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın