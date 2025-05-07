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Yeni Papa İlk Turda Seçilemedi: Vatikan'dan Siyah Duman Yükseldi

Yeni Papa İlk Turda Seçilemedi: Vatikan'dan Siyah Duman Yükseldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 23:02

Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün başladı. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman çıktı. Böylelikle yeni papanın seçilemediği anlaşıldı.

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Papa Francesco (Papa Francis) 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francesco (Papa Francis) 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından, dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller yeni papayı seçmek için Vatikan'da toplandı.

Oylama öncesi kardinallerin dünya ile bağlantısı kesildi. Büyük bir gizlilik altında yürütülen oylamanın ilki bugün gerçekleştirildi.

Oylama öncesi kardinallerin dünya ile bağlantısı kesildi. Büyük bir gizlilik altında yürütülen oylamanın ilki bugün gerçekleştirildi.

Vatikan’daki ünlü Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi. Bu, Katolik dünyasının yeni ruhani liderini seçmek üzere toplanan 133 kardinalin, ilk oylamada bir papa seçemediği anlamına geliyor.

Roma Katolik Kilisesi'ni yönetecek yeni papa dünyanın farklı yerlerinden gelen 80 yaşın altındaki kardinallerin oy kullandığı gizli bir seçimle belirlenecek. Oy verme süreci boyunca kardinallerin dış dünyayla bağlantıları kesilecek, telefonları alınacak, internete veya gazeteye erişemeyecekler.

Gizli konklav süreci, ilk gününde sonuçsuz kaldı. Sürecin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Gizli konklav süreci, ilk gününde sonuçsuz kaldı. Sürecin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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