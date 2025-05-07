Yeni Papa İlk Turda Seçilemedi: Vatikan'dan Siyah Duman Yükseldi
Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün başladı. Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman çıktı. Böylelikle yeni papanın seçilemediği anlaşıldı.
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Papa Francesco (Papa Francis) 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti.
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Oylama öncesi kardinallerin dünya ile bağlantısı kesildi. Büyük bir gizlilik altında yürütülen oylamanın ilki bugün gerçekleştirildi.
Gizli konklav süreci, ilk gününde sonuçsuz kaldı. Sürecin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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