Papa'nın Ölümü Sonrası Ortalık Karıştı: ABD Başkanı Donald Trump, Kendini Yapay Zekayla 'Papa' Yaptı
Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa Francesco (Papa Francis) 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın ölümüyle birlikte yerine kimin geleceği merak konusu oldu. 'Papa olmak isterim' diyen ABD Başkanı Donald Trump, kendini yapay zekayla 'Papa' yaptı.
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco için Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump da katılmıştı.
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''Yeni Papa kim olacak?'' sorusunun cevabı merak konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İşte o paylaşım:
267'nci Papa kim olacak? Vatikan'da papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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