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Papa'nın Ölümü Sonrası Ortalık Karıştı: ABD Başkanı Donald Trump, Kendini Yapay Zekayla 'Papa' Yaptı

Papa'nın Ölümü Sonrası Ortalık Karıştı: ABD Başkanı Donald Trump, Kendini Yapay Zekayla 'Papa' Yaptı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.05.2025 - 11:33

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa Francesco (Papa Francis) 21 Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın ölümüyle birlikte yerine kimin geleceği merak konusu oldu. 'Papa olmak isterim' diyen ABD Başkanı Donald Trump, kendini yapay zekayla 'Papa' yaptı.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco için Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump da katılmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco için Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump da katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

''Yeni Papa kim olacak?'' sorusunun cevabı merak konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

''Yeni Papa kim olacak?'' sorusunun cevabı merak konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Papa olmak isterim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu' diyen Trump'ın yeni hedefi belli oldu. 

Bu açıklamayla kalmayan Trump'tan bir hamle geldi. Trump, sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş Papa olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

267'nci Papa kim olacak? Vatikan'da papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

267'nci Papa kim olacak? Vatikan'da papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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