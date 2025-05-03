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Arjantin Beşik Gibi Sallanıyor! 7.4 Büyüklüğündeki Depremin Ardından İki Deprem Daha: Can Kaybı Yaşanmadı

Arjantin Beşik Gibi Sallanıyor! 7.4 Büyüklüğündeki Depremin Ardından İki Deprem Daha: Can Kaybı Yaşanmadı

Tsunami Arjantin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.05.2025 - 10:35

Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremi can kaybı yaşamadan atlattılar. 

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Arjantin beşik gibi sallanıyor.

Arjantin beşik gibi sallanıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinin başkenti Ushuaia'da yerel saatle 09.58'de hissedildi.

Deprem, Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinin başkenti Ushuaia'da yerel saatle 09.58'de hissedildi.

Artçı depremler sonrası Beagle Kanalı'ndaki etkinlikler askıya alındı. Tsunami uyarısı ise iptal edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AFAD, 'Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı’nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi' diye yazdı. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 6.6 ve 6.4 olmak üzere toplamda 21 artçı deprem kaydedildi.

Can kaybı yaşanmadı.Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Can kaybı yaşanmadı.Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez, yaptığı açıklamada, 'Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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