Arjantin Beşik Gibi Sallanıyor! 7.4 Büyüklüğündeki Depremin Ardından İki Deprem Daha: Can Kaybı Yaşanmadı

Artçı depremler sonrası Beagle Kanalı'ndaki etkinlikler askıya alındı. Tsunami uyarısı ise iptal edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AFAD, 'Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı’nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi' diye yazdı. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 6.6 ve 6.4 olmak üzere toplamda 21 artçı deprem kaydedildi.