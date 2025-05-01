AYM'den Dikkat Çeken Hamle: Cumhurbaşkanlığı Yetkilerine Sınırlama Getirildi

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, kararda, bu durumun Anayasa'nın 7. maddesinde yer alan “yasama yetkisinin devredilemeyeceği” ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Üyelerden Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı bu karara karşı oy kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

Mahkeme ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’na verilen “istisnai durumlarda garnizon komutanını belirleme” yetkisini de sınırsız ve yasal çerçevesi belirlenmemiş olarak değerlendirdi. AYM, bu yetkinin sınırlarının yasada açıkça tanımlanmadığı gerekçesiyle ilgili hükmü de iptal etti.