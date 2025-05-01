AYM'den Dikkat Çeken Hamle: Cumhurbaşkanlığı Yetkilerine Sınırlama Getirildi
AYM'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığına tanınan bazı yetkileri iptal etti.
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Karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
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Yüksek Mahkeme, astsubay meslek yüksekokullarında görev yapacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ödenecek ücretlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini, "yasama yetkisinin devredilemezliği" ilkesine aykırı bularak iptal etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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