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AYM'den Dikkat Çeken Hamle: Cumhurbaşkanlığı Yetkilerine Sınırlama Getirildi

AYM'den Dikkat Çeken Hamle: Cumhurbaşkanlığı Yetkilerine Sınırlama Getirildi

Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete AYM
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 18:28

AYM'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığına tanınan bazı yetkileri iptal etti.

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Karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bazı hükümlerini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

CHP milletvekillerinin 2021 yılında yaptığı başvuruda karar çıktı. AYM, “yasama yetkisinin devredilemezliği” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle özellikle yürütme organına verilen bazı yetkileri iptal etti.

Yüksek Mahkeme, astsubay meslek yüksekokullarında görev yapacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ödenecek ücretlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini, "yasama yetkisinin devredilemezliği" ilkesine aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkeme, astsubay meslek yüksekokullarında görev yapacak yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ödenecek ücretlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini, "yasama yetkisinin devredilemezliği" ilkesine aykırı bularak iptal etti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, kararda, bu durumun Anayasa'nın 7. maddesinde yer alan “yasama yetkisinin devredilemeyeceği” ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Üyelerden Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı bu karara karşı oy kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

Mahkeme ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’na verilen “istisnai durumlarda garnizon komutanını belirleme” yetkisini de sınırsız ve yasal çerçevesi belirlenmemiş olarak değerlendirdi. AYM, bu yetkinin sınırlarının yasada açıkça tanımlanmadığı gerekçesiyle ilgili hükmü de iptal etti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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