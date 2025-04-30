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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Canlı Yayında Açıkladı: Yaz Tatili Öne Çekilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Canlı Yayında Açıkladı: Yaz Tatili Öne Çekilecek mi?

tatil okul Yusuf Tekin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 20:55

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, herkesin merakla beklediği ''Okul tatili ve Kurban Bayramı birleşecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.

Bakan Tekin 'Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Bugün sabah saatlerinde 1381 engelli öğretmenin atamasının yapıldığını duyuran Bakan Tekin, 'Bizim açımızdan herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok. Yani biz elimizde herhangi bir dersi okutmak için öğretmenimiz yokken, başka bir alanda ihtiyacımız olmadığı halde öğretmen almamızın bize ne faydası var? Benim edebiyatçıya ihtiyacım varsa edebiyatçı alırım. Başka bir alana ihtiyacım varsa onu alırız. Bu bizim hesabımız tamamen rasyonel, tamamen bilimsel kriterlere göre ve formüle edilmiş bir hesap' dedi.

Okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin çıkan tartışmaya son veren Bakan Tekin, şunları söyledi:

Okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin çıkan tartışmaya son veren Bakan Tekin, şunları söyledi:

''Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok.''

Bakan Tekin ayrıca öğretmen adaylarına bir duyuru yaptı. Mülakatın tamamen kalkacağını açıklayan Bakan Tekin, 'Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde, AGS diyoruz biz kısaca, Akademiye Giriş Sınavı ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor. O ayrı bir mekanizma' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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