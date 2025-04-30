Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Canlı Yayında Açıkladı: Yaz Tatili Öne Çekilecek mi?
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, herkesin merakla beklediği ''Okul tatili ve Kurban Bayramı birleşecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.
Bakan Tekin 'Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı” dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
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Okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin çıkan tartışmaya son veren Bakan Tekin, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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