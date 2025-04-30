Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! Bir Tavuk Kabuksuz Yumurta Yumurtladı: ''Yumurtayı İlk Kez Gördüm''

Konuya ilişkin konuşan İsmail Yıldız, ''Gümüşyaka Mahallesi’nde sabah kahvaltı için kümesten yumurta almaya gittiğimde ilginç bir yumurta gördüm. Yumurtanın kabuğunun oluşmadığına şahit oldum. Bunu anneme de gösterdim, kendisi de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık’’ dedi.