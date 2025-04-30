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Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! Bir Tavuk Kabuksuz Yumurta Yumurtladı: ''Yumurtayı İlk Kez Gördüm''

Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! Bir Tavuk Kabuksuz Yumurta Yumurtladı: ''Yumurtayı İlk Kez Gördüm''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 17:21

Elazığ'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta yumurtladı. Yumurtayı gören İsmail Yıldız, '' Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık’’ dedi.

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Böylesi ne duyuldu ne de görüldü. ''Daha neler göreceğiz'' dedirten olay Elazığ'da yaşandı.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü. ''Daha neler göreceğiz'' dedirten olay Elazığ'da yaşandı.

İlginç olay, geçtiğimiz gün Arıcak ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde yaşandı. Sabah yumurta almak için kümese giden İsmail Yıldız, yumurtaları toplarken bir yumurtanın diğerlerinden daha farklı olduğunu fark etti.

Aldığı yumurtanın kabuksuz olduğunu gören İsmail Yıldız, annesinin yanına gitti. Annesi de ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Aldığı yumurtanın kabuksuz olduğunu gören İsmail Yıldız, annesinin yanına gitti. Annesi de ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Konuya ilişkin konuşan İsmail Yıldız, ''Gümüşyaka Mahallesi’nde sabah kahvaltı için kümesten yumurta almaya gittiğimde ilginç bir yumurta gördüm. Yumurtanın kabuğunun oluşmadığına şahit oldum. Bunu anneme de gösterdim, kendisi de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık’’ dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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