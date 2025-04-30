Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! Bir Tavuk Kabuksuz Yumurta Yumurtladı: ''Yumurtayı İlk Kez Gördüm''
Elazığ'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta yumurtladı. Yumurtayı gören İsmail Yıldız, '' Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık’’ dedi.
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Böylesi ne duyuldu ne de görüldü. ''Daha neler göreceğiz'' dedirten olay Elazığ'da yaşandı.
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Aldığı yumurtanın kabuksuz olduğunu gören İsmail Yıldız, annesinin yanına gitti. Annesi de ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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