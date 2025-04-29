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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gazetecinin Sorduğu Soruyu Yanıtlamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gazetecinin Sorduğu Soruyu Yanıtlamadı

Mehmet Şimşek Canlı Yayın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.04.2025 - 14:47

Bloomberg HT ve Habertürk'ün ortak canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zor anlar yaşadı. Bakan Şimşek, gazeteci Ali Can Türkoğlu'nun sorduğu soruyu duymamazlıktan geldi. Şimşek, bambaşka bir konuda konuşmaya devam etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına konuk oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına konuk oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi hakkında konuşan Bakan Şimşek, 'Trump'ın diğer ülkelere koyduğu tarifeler, Türkiye tarifelerinin çok üzerinde. Dolayısıyla bizim ticaret açısından avantajımız var. Asya'daki üreticilerin bizim tarife avantajımızdan faydalanmak için üretimi Türkiye'ye kaydırma ihtimalleri yüksek. Bazı Asya ülkeleri imalat yatırımlarını bize kaydırabilirler bu alanda görüşmelerimiz var' dedi.

Bakan Şimşek, ekonomide yaşanan gelişmeleri tek tek anlatırken, dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bakan Şimşek, ekonomide yaşanan gelişmeleri tek tek anlatırken, dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu, Bakan Şimşek'e ''Ekonomide normalleşme için sadece dış olayların mı sakinleşmesi gerekiyor? Yoksa iç tarafta da sakinleşme gerekiyor mu? Çünkü sakinleşecek gibi gözükmüyor'' diye sordu.

Bakan Şimşek, Türkoğlu'nun sorduğu bu soruya yanıt vermedi.

Bakan Şimşek, Türkoğlu'nun sorduğu bu soruya yanıt vermedi.

Canlı yayında zor anlar yaşayan Şimşek, bambaşka bir konuda konuşmaya devam etti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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