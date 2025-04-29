Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gazetecinin Sorduğu Soruyu Yanıtlamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi hakkında konuşan Bakan Şimşek, 'Trump'ın diğer ülkelere koyduğu tarifeler, Türkiye tarifelerinin çok üzerinde. Dolayısıyla bizim ticaret açısından avantajımız var. Asya'daki üreticilerin bizim tarife avantajımızdan faydalanmak için üretimi Türkiye'ye kaydırma ihtimalleri yüksek. Bazı Asya ülkeleri imalat yatırımlarını bize kaydırabilirler bu alanda görüşmelerimiz var' dedi.