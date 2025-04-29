Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gazetecinin Sorduğu Soruyu Yanıtlamadı
Bloomberg HT ve Habertürk'ün ortak canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zor anlar yaşadı. Bakan Şimşek, gazeteci Ali Can Türkoğlu'nun sorduğu soruyu duymamazlıktan geldi. Şimşek, bambaşka bir konuda konuşmaya devam etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına konuk oldu.
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Bakan Şimşek, ekonomide yaşanan gelişmeleri tek tek anlatırken, dikkat çeken bir olay yaşandı.
Bakan Şimşek, Türkoğlu'nun sorduğu bu soruya yanıt vermedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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