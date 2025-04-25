Sırrı Süreyya Önder'in Doktoru Son Durumunu Açıkladı: ''Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da Umudumuz Var''

'Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir'' diyen Sağbaş, son olarak şunları söyledi:

''Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor.'