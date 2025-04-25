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Sırrı Süreyya Önder'in Doktoru Son Durumunu Açıkladı: ''Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da Umudumuz Var''

Sırrı Süreyya Önder'in Doktoru Son Durumunu Açıkladı: ''Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da Umudumuz Var''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 14:51

Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu açıklandı. Önder'in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 'Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var' dedi.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Önder'in son sağlık durumunu açıklayan doktor Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi.

Önder'in son sağlık durumunu açıklayan doktor Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi.

'Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir'' diyen Sağbaş, son olarak şunları söyledi: 

''Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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