Sırrı Süreyya Önder'in Doktoru Son Durumunu Açıkladı: ''Kurtulma İhtimali Zayıf Olsa da Umudumuz Var''
Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu açıklandı. Önder'in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 'Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var' dedi.
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
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Önder'in son sağlık durumunu açıklayan doktor Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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